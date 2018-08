Benestar Social del Pla de l'Estany aposta pels envasos biodegradables

El servei d'àpats a domicili que ofereix Benestar Social del Pla de l'Estany canvia els envasos de plàstic per material biodegradable. Fins ara, el material utilitzat era plàstic del tipus PET alimentari i servia per envasar els aliments del menú a domicili per l'empresa BO I SA, que presta el servei de càtering.

L'envàs biodegradable i compostable que ha començat a utilitzar-se està elaborat a partir de materials naturals d'origen vegetal, com poden ser la canya de sucre, el midó de blat de moro, fècula de patata, etc., provinents de cultius de producció sostenible. Les barquetes de canya de sucre, de color blanc, aguanten des de -20 graus fins a 220; així doncs, es poden congelar i escalfar en un microones o forn convencional. Les tapes són transparents i tenen el mateix aspecte que les de plàstic, però estan fetes de midó de blat de moro, un material que aguanta una temperatura màxima de 40 graus.

Amb els envasos biodegradables-compostables, no es genera cap tipus de residu i es poden llençar al contenidor marró de la matèria orgànica. També es preveu que en quatre anys aquests puguin generar uns 1.748 quilograms de compost que podran servir de fertilitzant, a més, de l'estalvi de 1.651 quilos de residus de plàstic. Amb aquest canvi el servei d'àpats a domicili vol contribuir a la preservació de l'entorn i, a la vegada, disminuir el consum d'envasos provinents del petroli.