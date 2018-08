La cambra hiperbàrica atén 42 intoxicats, 18 més que el 2016

La cambra hiperbàrica de l'hospital de Palamós va atendre l'any passat 147 pacients, un 17,6% més que el 2016. El perfil de pacients que més va créixer durant el 2017 va ser el de persones que havien patit una intoxicació per monòxid de carboni, que van passar de les 24 del 2016 a 42 el 2017. Aquest grup de pacients representa el 28% del total de persones tractades l'any passat per la unitat de Palamós, l'única d'aquest tipus a Catalunya junt amb la de l'hospital Moisès Broggi de Sant Joan Despí. Un altre 14%, 21 persones, van ser submarinistes que van requerir atenció després d'un accident de busseig. L'any passat havien estat 17 els atesos després d'un problema en una immersió.

Malgrat que l'atenció a intoxicats o bussos són els usos més coneguts de la medicina hiperbàrica, un any més el gruix de pacients que van rebre assistència a la cambra baix-empordanesa van ser persones amb problemes vasculars, ferides que no cicatritzen o seqüeles de la radioteràpia.

Aquest grup representa més de la meitat dels atesos l'any passat, segons les dades de la memòria de sostenibilitat dels Serveis de Salut Integrats del Baix Empordà (SSIBE) i, en relació amb el nombre de sessions de tractament realitzades l'any passat, suposen el 96% del total d'atencions de la cambra, una cabina cilíndrica d'un aspecte similar al d'un avió, amb quatre butaques a banda i banda separades per un passadís. Dins, la pressió s'augmenta per arribar fins a uns nivells equivalents entre 2,4 i 2,8 vegades la pressió atmosfèrica, alhora que es respira oxigen al 100%.

De les 2.059 sessions realitzades el 2017 –un 11,5% menys que el 2016, quan en van ser 2.326–, 1.976 van ser a persones a qui calia tractar efectes adversos del tractament de càncer, problemes de cicatrització o vasculars, mentre que 41 sessions van ser per assistir bussejadors i 42, per a intoxicats.

I és que el nombre de sessions que es requereixen divergeixen molt segons el perfil de l'afectat: mentre que les intoxicacions necessiten una o dues sessions; per als problemes després d'una immersió solen fer-ne falta menys de deu i, en el cas de la resta de pacients, se'ls programen entre trenta i quaranta sessions, depenent de la seva evolució.

Els pacients que passen per la cambra hiperbàrica per a un tractament programat se sotmeten a sessions que duren entre dues hores i dues hores i mitja i respiren oxigen durant 90 minuts, que, per evitar efectes adversos de la teràpia, es reparteixen en tres blocs de mitja hora cada vegada.