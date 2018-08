La defensa del raper acusat d'abusar de quatre menors a Olot no veu risc de fuga

La defensa del raper acusat d'abusar de quatre menors a Olot no veu risc de fuga

La defensa del jove raper acusat d'haver abusat sexualment de quatre menors a Olot ha presentat aquesta setmana un recurs en contra de la interlocutòria dictada el passat divendres.

La jutgessa de guàrdia va decidir enviar el detingut a presó incomunicada i sense fiança després de ser detingut dos dies abans pels agents dels Mossos d'Esquadra com a presumpte autor d'un delicte d'abús sexual amb penetració a menor de 16 anys, un altre d'exhibicionisme i un tercer contra la salut pública. La defensa de l'investigat –exercida pel despatx Vila Advocats– ja ha presentat un recurs contra la decisió de la jutgessa, que va considerar que un dels motius principals per no deixar l'acusat en llibertat era l'existència de risc de fuga.

Ara la defensa vol demostrar que no és així, ja que el noi disposa de lligams familiars a la zona. «Fa més de 16 anys que hi viu. Ha anat al col·legi, a l'autoescola... té tota la seva vida muntada aquí», han explicat fonts del despatx. De moment, el jutjat encara no s'ha pronunciat al respecte i segurament la resposta arribarà la setmana que ve.

El cas va saltar quan es va presentar una denúncia a la comissaria dels Mossos d'Olot, en què la família d'una nena de 13 anys relatava els fets. A partir d'aquí, la Unitat d'Investigació va anar estirant els fils fins a connectar amb almenys tres famílies més. El detingut es posava en contacte amb les menors a través d'internet, els deia que tenia un grup de rap, que era productor i que organitzava esdeveniments.

Les víctimes confiaven en ell i, segons va poder comprovar la policia, les hauria estat enganyant amb falses promeses –com ara que formarien part d'un dels seus videoclips i es farien famoses– per presumptament aprofitar-se d'elles.