L'ocupació hotelera a Girona cau entre un 5% i un 10% respecte a l'estiu passat

La temporada d'estiu "no està complint les expectatives" a les comarques gironines amb un descens de l'ocupació hotelera d'entre el 5% i el 10%, segons la Federació d'Hostaleria que atribueix la davallada a múltiples factors, com la recuperació de destins turístics com Turquia, Egipte o Grècia, els accions de turismofòbia, els "canvis a nivell polític" o les vagues de treballadors de companyies aèries. La Federació d'Hostaleria de les Comarques de Girona lamenta que alguns empresaris hotelers han hagut de fer ofertes per omplir i això ha fet caure el preu mig per habitació. Segons les seves xifres, l'ocupació mitjana durant l'agost al litoral ha estat d'entre el 80 i el 88%, a Girona ciutat i rodalies del 80% i a l'interior i muntanya d'entre el 65 i el 78%. Durant la primera quinzena de setembre, l'índex se situa entre el 50 i el 80% -depenent de la zona- i la previsió és que caigui entre un 5 i un 10% durant al segona quinzena.

La Federació d'Hostaleria de les Comarques de Girona, segons les dades obtingudes dels agremiats de les onze associacions membres de l'entitat, conclou que la temporada d'estiu "no està complint les expectatives", amb una davallada de l'ocupació d'entre el 5 i el 10%.

En concret, segons les seves xifres, l'ocupació mitjana hotelera durant el mes de d'agost al litoral gironí ha estat del 80% a la comarca de l'Alt Empordà, del 85% a la zona de la Costa Brava Centre i del 88% a la Costa Brava Sud.

A Girona i rodalies l'ocupació ha estat del 80%, a l'interior de la comarca de la Selva del 65%, i a la Garrotxa del 75%. Respecte a les comarques de les zones de muntanya, el Ripollès ha tingut una ocupació del 75% i la Cerdanya del 78%.

La previsió d'ocupació del mes de setembre es diferencia per quinzenes, tenint en compte que durant la darrera sempre baixen els índexs d'ocupació. En aquest sentit i durant la primera quinzena, a l'Alt Empordà es preveu una ocupació que oscil·la entre el 55% i el 60%, a la Costa Brava Centre entre el 65% i el 70% i a la Costa Brava Sud entre el 75% i el 80%.

A la capital es preveu una ocupació d'entre el 55% i el 60% i a l'interior de la Selva entre el 50% i el 55%. Pel que fa a la comarca de la Garrotxa el percentatge oscil·larà entre el 60% i el 65%. Respecte a les comarques de muntanya, es preveu una ocupació del 55% i 60% al Ripollès i a la Cerdanya.

La previsió d´ocupació de la segona quinzena es preveu que sigui entre un 5% i un 10% més baixa.



Perfil del turista

El visitant que pernoctarà a la província de Girona durant el mes de setembre serà el mateix que el del mes d´agost: parelles i famílies catalanes, franceses, de l'estat espanyol, russes, britàniques i alemanyes.

La mitjana d'estades serà diferent al litoral gironí que a l'interior de la demarcació. En aquest sentit, a les zones costaneres la mitjana d'estades oscil·larà entre 3 i 4 dies, i en canvi a Girona ciutat i a les zones d'interior i muntanya, serà d'entre 2 i 3 dies.

Pel que fa a les estades del litoral gironí durant el mes de setembre seran un punt més baixes que les dels mesos de juliol i agost.



Comparativa

Seguint la tendència de la temporada d'estiu d'enguany, les previsions d'ocupació del mes de setembre se situen entre un 5% i un 10% inferiors a les de l'any passat. En aquest mateix sentit, la mitjana d'ocupació dels mesos de juliol i agost s'ha aproximat al 5% més baixa que la del 2017.

Cal destacar que alguns empresaris hotelers han traslladat a la Federació que han pogut arribar a aquestes xifres a través d'ofertes, la qual cosa fan caure el preu mig per habitació.

Les raons per les quals la temporada d'enguany ha esta més fluixa que la de l'any passat, segons la Federació, són múltiples i entre elles es troba la recuperació com a destí turístic de països com Turquia, Egipte i Grècia; les accions de turismofòbia que es veuen a través dels mitjans de comunicació; les situacions i "canvis a nivell polític" o les vagues dels treballadors de les companyies aèries.

La Federació d'Hostaleria de les Comarques de Girona està formada per onze associacions comarcals o locals. Les onze associacions tenen associats hotels, hostals, càmpings, restaurants, bars, cafeteries, sales de festa o cases de turisme rural, entre altres. La Federació compta amb més de 1.600 empreses federades.