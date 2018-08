Reunió de treball per avançar en la candidatura Costa Brava com a reserva de la biosfera

La iniciativa xoca amb projectes com el d´Aiguafreda.

La iniciativa xoca amb projectes com el d´Aiguafreda. Arxiu

El president de la Diputació de Girona, Miquel Noguer, i l'alcalde de l'Escala (Alt Empordà), Victor Puga, s'han reunit aquest divendres a la tarda amb agents del territori i amb Miguel Clüsener-Godt, director de la Divisió de Ciències Ecològiques i de la Terra i del programa Home i Biosfera de la UNESCO (MAB). La reunió s'ha centrat en els treballs que s'estan fent en relació amb la presentació de la candidatura de la Costa Brava com a Reserva de la Biosfera de la UNESCO.

A la reunió, que ha tingut lloc a l'Alfolí de la Sal de l'Escala, hi han assistit una cinquantena de persones, entre alcaldes i representants de la Diputació de Girona, de la Generalitat, de la Universitat de Girona, de les cambres de comerç gironines i dels parcs naturals dels Aiguamolls de l'Empordà i del Montgrí, les illes Medes i el Baix Ter, entre altres entitats i organismes implicats en el projecte.

La reunió ha servit per traslladar al responsable del programa MAB de la UNESCO el suport de què disposa aquesta proposta per part d'administracions i agents socials i econòmics, i el compromís amb el desenvolupament sostenible del territori, la conservació dels seus valors i el foment del coneixement i l'educació.

En el marc de la reunió, el president de la Diputació de Girona, Miquel Noguer, ha explicat que estan treballant de ple "en la tramitació de la candidatura per a la declaració de Costa Brava 2020, com a Reserva de la Biosfera per la UNESCO". Noguer ha subratllat que la declaració de Reserva de Biosfera permetrà reforçar el compromís en tres aspectes: la conservació del territori, el desenvolupament sostenible i el suport logístic, i el foment del coneixement, la capacitació i el treball en xarxa amb altres territoris.

Miquel Noguer ha explicat que la Costa Brava compleix els paràmetres de qualitat de paisatge, biodiversitat i nivell de protecció dels espais naturals i agraris, que poden la poden fer mereixedora d'aquest reconeixement mundial. També ha exposat que això suposa un seguit de reptes a l'hora de fer compatible la conservació del territori amb el desenvolupament urbanístic de la primera línia de costa. "Estic segur que el reconeixement com a Reserva de Biosfera ajudarà a treballar per millorar la convivència entre les poblacions i l'entorn natural i agrari que les envolta", ha opinat.

Fa anys que des de diferents agents com la Universitat de Girona i la Fundació Mar, finançats per la Diputació de Girona a través del Patronat de Turisme de la Costa Brava, es treballa amb la intenció de presentar la candidatura de la Costa Brava com a Reserva de la Biosfera de la UNESCO. L'àmbit d'estudi ha estat la costa, des de Blanes fins a Portbou, i el rerepaís, i inclou les unitats de paisatge d'influència litoral, a més d'una àmplia zona marítima amb les àrees que formen part de la Xarxa Natura 2000.

Amb el resultat d'aquests treballs, i vist que molts agents del territori (estudiosos, persones del món de la conservació, les administracions locals i representants de sectors socioeconòmics diversos) coincideixen en la voluntat que la Costa Brava entri a formar part de la Xarxa Mundial de Reserves de Biosfera de la UNESCO, la Diputació de Girona s'ha fet ressò d'aquesta voluntat i ha iniciat els treballs per elaborar la documentació de la candidatura, que s'espera que es pugui presentar al llarg del proper 2019, per tal que sigui avaluada el 2020.

L'alcalde de l'Escala, Víctor Puga, ha destacat que la possibilitat que la Costa Brava esdevingui Reserva de la Biosfera és un repte "molt important", en el qual la població se sent completament implicada. "El nostre municipi inclou diversos valors patrimonials de primer ordre, tant històrics (Sant Martí d'Empúries, MAC-Empúries, l'Alfolí de la Sal...), com naturals, i és el terme municipal en què es connecten els parcs naturals dels Aiguamolls de l'Empordà i del Montgrí, les illes Medes i el Baix Ter", ha remarcat. Segons Puga, s'obre una "oportunitat única que cal aprofitar" per consolidar aquest salt de qualitat impulsat els darrers anys i que ara pot situar la Costa Brava dins el marc necessari del desenvolupament sostenible.

"Que el nostre municipi formi part d'una Reserva de la Biosfera és una oportunitat única per promocionar el nostre paisatge, els nostres costums i el nostre patrimoni a escala internacional, alhora que esdevé un repte de futur que haurem de saber gestionar, ja que implica garantir un desenvolupament sostenible i la preservació d'uns valors perquè les generacions futures en puguin gaudir", ha conclòs.

La reunió s'ha dut a terme a l'Alfolí de la Sal de l'Escala coincidint amb la inauguració de l'exposició 'L'Escala, territori biosfera' i la conferència prevista de Miguel Clüsener-Godt en el marc de la programació de la Festa Major de l'Escala, que comença oficialment avui, amb el meteoròleg Tomàs Molina com a pregoner.