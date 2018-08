Els socorristes de la Costa Brava reivindiquen la dignificació del sector

Els socorristes de la Costa Brava, així com els de la resta de platges de litoral català, s'uniran avui a les 10 h en una concentració a la plaça Sant Jaume de Barcelona per reivindicar la dignificació del sector. A partir de la plataforma SOS Socorristes, exigeixen que s'actualitzi la regulació de les platges, i que es creï un conveni sectorial que millori les condicions laborals dins el món del socorrisme.

«Actualment, ens regim a les platges per la Llei del 1972, que dona matisos i adjudica la responsabilitat de cada platja als ajuntaments», explica Nicolás Migueiz, representant del sector a la Costa Brava. Això provoca que cada consistori estableixi segons el seu criteri el nombre de socorristes necessaris per a les seves platges, les temporades de bany, les infraestructures i el dispositiu necessari per garantir la seguretat dels usuaris. Això provoca que els mínims establerts per a algunes platges no siguin adients segons el criteri del socorrista: «Hi ha platges de 8 quilòmetres d'extensió on et demanen 3 socorristes. Amb 3 persones no es vigilen 8 quilòmetres», denuncia Migueiz. «Creiem que això no és possible, i que cal prendre-s'ho seriosament tant per la seguretat dels usuaris, com per dignificar la professió», afirma.

El representant de la plataforma SOS Socorristes també denuncia que els professionals no tenen actualment cap conveni laboral propi on sentir-se representats. «La temporada passada ens trobàvem sota els convenis de les mateixes empreseses», explica Migueiz, que indica que la situació ha evolucionat aquest any. «Després de la nova Llei de Contractació, hem passat a estar sota el Conveni d'Instal·lacions Esportives estatal, on no es fa referència a l'àmbit on treballem, que és la platja», explica. A més, comenta que els socorristes es consideren «professionals vinculats més amb la sanitat que no pas amb l'esport».

Tot i que Migueiz reconeix que les condicions han millorat amb el nou conveni, el fet de no tenir-ne un de propi, sumat a la temporalitat del sector, suposa una elevada precarietat en les condicions laborals dels socorristes, que es tradueix, sobretot, en nivells salarials baixos i falta d'infraestructura. «La mobilització de demà -avui pel lector- arriba després de molts anys patint-ho i de veure com molts companys s'han de dedicar a altres coses per les condicions insostenibles», es queixa Migueiz, i afegeix: «som considerats el primer escaló, el més important a l'hora de salvar vides, i això no es veu reflectit en les condicions laborals ni en el salari».

Les mobilitzacions d'avui les duran a terme socorristes de platja. Tot i que reconeixen que el problema té a veure amb tot el sector, afirmen que les problemàtiques de la platja i piscina són complexes i diferents.



Conèixer el problema

La concentració programada aquest matí per la plataforma SOS Socorristes comptarà amb els representants de les diferents platges del territori. La plataforma compta ja amb el suport de treballadors d'empreses com Proactiva, Anuar o Vadepsa, i vol aplegar tots els professionals de les costes catalanes.

Les mobilitzacions no afectaran els serveis, però sí que es podran veure en diferents platges pancartes i banderes en suport i d'acompanyament a aquells que assisteixin a Barcelona. «No és una vaga», indica Migueiz, «només volem donar a conèixer el problema, perquè és un problema real, i buscar-hi solucions». «Molta gent no sap en quines condicions treballem i se sorprenen», indica, «volem també fer-ho saber al conseller d'Interior de la Generalitat».

Actualment, els grups parlamentaris d'ERC, PSC i CatECP ja s'han posat en contacte amb la plataforma i els han citat a principis de setembre al Parlament. Des de SOS Socorristes esperen «poder explicar-los la problemàtica, poder parlar i portar-los les nostres propostes», i es mostren «il·lusionats» per l'«eco» que està rebent la iniciativa.