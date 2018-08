Tall a l'N-260 per una fuita de gas en unes obres al pavelló de Campdevànol

Ensurt ahir de bon matí a Campdevànol. Es va produir una fuita de gas en unes obres i això va provocar el tall de l'N-260, al seu pas per la població del Ripollès. L'incident va acabar sense ferits. El succés va obligar a activar la Prealerta del Pla Procicat de Protecció Civil de la Generalitat.

Aquest succés va produir-se pels volts d'un quart de nou del matí. En aquells moments, els operaris que hi havia treballant en les obres del pavelló de Campdevànol van alertar que s'havia trencat una de les canonades de gas mentre treballaven i que aquesta estava perdent.

Per aquest motiu, ràpidament es va evacuar la zona i també, per precaució, els efectius d'emergències van prohibir el pas per la carretera N-260, que travessa el poble. Així mateix, van alertar els veïns de la zona més propera a la carretera de Barcelona.

El trànsit va quedar tallat durant prop d'una hora, segons el Servei Català de Trànsit. Just el temps necessari per tal que els Bombers, que s'hi van desplaçar amb cinc dotacions, poguessin comprovar que la fuita no s'havia estès per altres punts o afectés immobles propers. Pels volts de dos quarts de deu del matí, ja es va donar per aturada la fuita. I llavors, la companyia del gas, segons fonts dels Bombers, ja es va fer càrrec de la reparació de la canonada i tot es va normalitzar.

Tot seguit, les obres es van poder reprendre i va tornar la normalitat a la zona després del fort ensurt. L'alcalde de Campdevànol, Joan Manso, va explicar via Twitter que la incidència s'havia resolt «sense danys materials ni personals».

En l'actuació d'emergències també hi van ser presents el SEM i la Policia Local de Campdevànol, que van vetllar per la resolució de la incidència.