Alerta per una xinxa invasora que causa molèsties i fa danys en jardins i conreus

El Consell d'Iniciatives Locals per al Medi Ambient de les Comarques de Girona (CILMA) està alertant aquests dies els ajuntaments de la província de la presència d'una xinxa invasora que pot provocar molèsties als veïns i alhora, pot afectar de forma negativa els jardins i alguns conreus.

El CILMA recorda que si es detecta aquest insecte, l'anomenat Bernat Marbrejat ( Halyomorpha halys) s'informi als ajuntaments per tal d'evitar que sigui una plaga, com ha passat en altres països.

La primera zona de la península Ibèrica on es va detectar va ser curiosament l'any 2016, al campus de la Universitat de Girona. Segons informa el Departament d'Agricultura en un tríptic informatiu així com de l'IRTA (Institut de Recerca i Tecnologia Agroalimentàries), aquesta xinxa s'ha localitzat en 51 espècies de plantes fins ara a Europa. Sobretot en arbres fruiters, plantes ornamentals i cultius hortícoles i conreus extensius com el blat de moro. Als Estats Units, per exemple, ja ha colonitzat 44 estats i ha provocat grans pèrdues en el conreu de la pomera, préssec, pebrots i tomàquets, entre altres. Quan l'insecte ataca, provoca greus deformacions als fruits.

A més dels perjudicis a les plantes i a la producció agrícola, l'insecte causa molèstia en els humans ja que a partir del mes de setembre, grups d'aquesta xinxa busquen refugi a construccions i cases. Per exemple, es posen en parets, murs i finestres. Si es veuen amenaçats desprenen una forta olor, tot i que no pessiga.

A Catalunya, tot i que s'ha detectat, no s'ha expandit i per aquest motiu, es demana que si es detecta s'informi a l'ajuntament.

Un punt negatiu és que fins ara, segons informa Agricultura en els díptics repartits als consistoris, com per exemple al de Santa Coloma de Farners que ho ha fet públic aquesta setmana, aquest insecte no té cap insecticida que el mati i per això, cal comunicar-ho als ens competents per tal d'evitar que es converteixi en plaga.

Per reconèixer el Bernat Marbrejat cal dir que és un insecte de color marró o marbrejat. I com a característiques compta amb unes bandes blanques a les antenes, si és una nimfa com un adult. I als marges de l'abdomen té unes bandes clares i fosques alternades. És un insecte volador.

Com a mesures de control i de prevenció, les institucions recomanen instal·lar mosquiteres a les finestres i tapar forats exteriors dels edificis amb malla. També es recomana que si se'n troben que es recullin i capturin per tal de mostrar-los als especialistes. Es pot fer amb un aspirador i després, cal posar els insectes en un pot amb aigua i sabó. I sobretot, no s'han d'alliberar.