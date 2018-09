Alertes del Regne Unit i Alemanya als seus viatgers

Que el clima polític a Catalunya perjudica el turisme no ho diu només la Federació d'Hostaleria. Hi ha altres dades que ho confirmen. Ahir, el diari El Mundo publicava que cinc grans països, alguns amb evident pes turístic a Catalunya i a la Costa Brava, alerten els seus viatgers de la tensió a Catalunya. En concret, Alemanya, Regne Unit, EUA, Austràlia i el Canadà adverteixen als seus ciutadans que «fins les manifestacions pacífiques poden tornar-se conflictives». El Ministeri d'Afers exteriors alemany adverteix als seus ciutadans que a Catalunya es tornaran a viure «grans manifestacions» i una situació «tibant». El Govern d'Angela Merkel destaca les dates de l'1 d'octubre, i la de l'11 de setembre, com a moments a tenir especial precaució. Fins i tot, cita «malgrat la voluntat del Govern espanyol per dialogar, el conflicte polític a Catalunya segueix sense resoldre's» El Foreign Office britànic, per la seva banda, recordant als britànics que «és probable que es duguin a terme reunions i demostracions», per la qual cosa els recomana precaució, ja que «poden produir-se amb poc o cap advertiment i fins i tot les manifestacions en principi pacífiques poden tornar-se conflictives».