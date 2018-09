Les estafes telemàtiques pugen un 50 per cent en un any a la Garrotxa

La dada més rellevant de la Junta de Seguretat de la Garrotxa que va tenir lloc ahir a Olot va ser un augment del 50% de les estafes per Internet. Segons va exposar el subinspector de l'Àrea Policial de la Garrotxa, Blai Ortiz, entre l'agost del 2017 i el juliol del 2018 van tenir lloc 294 denúncies d'estafa telemàtica. Mentre que entre l'agost del 2016 i el juliol del 2017 en van tenir lloc 198. Es tracta d'una diferència de 96 denúncies. Les estafes representen un 26,8% dels fets contra el patrimoni a la comarca.

Ortiz va atribuir la situació a l'augment del costum de fer transaccions electròniques.

Va concretar que s'han donat casos de compra i lloguer d'habitatges que després no han existit. També va alertar de promocions falses i de la perillositat de les dupplicacions dels números de les targetes bancàries. Per tal de prevenir aquestes estafes, els Mossos d'Esquadra fan classes en els centres cívics i els ajuntaments. Es tracta del tipus de sessions formatives que solen tenir més assistència.

Després de les estafes, va enumerar els furts, els danys en el mobilari urbà i els robatoris amb força. Són delictes que no han augmentat de manera significativa i en alguns casos han baixat peròepresenten un problema policial greu. Aquests tres àmbits representen el 70% de les situacions de delicte a la comarca.

Ortiz va atribuir la baixada dels robatoris amb força a la detenció d'una banda de lladres d'origen albanès que va tenir lloc el maig d'enguany. Va concretar que d'un grup d'onze persones, sis van entrar a la presó. Va explicar que la detenció va ser el resultat d'una llarga investigació i que un cop feta van poder resoldre molts casos de robatori amb força de la Garrotxa i d'Olot.

El subinspector va posar la desarticulació de la banda com a exemple de la delinqüència que arriba a la Garrotxa provinent de les comarques veïnes que es caracteritza per estar més especialitzada. Va explicar que la delinqüència autòctona de la Garrotxa és de baixa intensitat. Quant als furts va enumerar robatoris de carteres, telèfons mòbils i dispositius electrònics com ara els asistents personals digitals. Els furts han passat de 303 en el període 2016-2017 a 316 en el del 2017-18.

En la mateixa roda de premsa, el cap de la regió policial de Girona, Josep Millan, va ressaltar les inversions de l'Ajuntament amb càmeres de seguretat i lectors de matrícules fetes en els darrers temps. «Ens permeten treballar i millorar la seguretat de la ciutadania en general», va dir.

Millán va destacar la feina feta per la policia local d'Olot. Va explicar que les baixada de la sinistralitat ha estat molt significativa. Va opinar: «El trànsit depèn de qui decideix córrer més o menys però darrere hi ha una feina passiva que la fa la policia local i l'Ajuntament».



Agressions sexuals

El conseller d'Interior, Miquel Buch, va assistir a la Junta de Seguretat i a la roda de premsa posterior. Va recordar que a mitjans de juliol va anunciar un pla nacional contra les agressions sexuals. En la roda de premsa, l'alcalde Josep Maria Corominas, va explicar que durant les Festes del Tura es mantindrà el nivell d'alerta 4 de l'any passat. Miquel Buch va apuntar que han concentrat més els actes dins del centre de la ciutat perquè el dispositiu de seguretat dels Mossos d'Esquadra i la policia local sigui més senzil i més efectiu.