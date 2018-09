Salut troba bé les iniciatives locals per atreure metges

La consellera de Salut, Alba Vergés, veu amb bons ulls les iniciatives municipals de zones poc demandades per als professionals sanitaris que promoguin incentius per atreure metges. «Tot això sempre és positiu i compartit, és el que hem de fer entre tots en les zones en què és més dificultós fer-les atractives per als professionals», va afirmar ahir la consellera a l'Hospital Universitari Arnau de Vilanova de Lleida sobre la iniciativa de pobles de Tarragona d'oferir habitatge i cotxe a metges perquè s'instal·lin al territori.

«No és només un tema retributiu sinó que la gent pugui fer els seus projectes de vida a tot el territori, més enllà de Barcelona i de l'àrea metropolitana», va assenyalar la titular de Salut, que va insistir que el que es faci des dels ajuntaments i des de la Conselleria per fer atractiu un territori per als professionals és positiu.

Vergés va exposar que hi haurà una cimera el 19 de setembre en la qual participaran tots els actors implicats, com universitats, sindicats, patronals i societats científiques.