Els socorristes gironins es concentren a Barcelona per reclamar millores laborals

Els socorristes de les costes gironines, juntament amb treballadors de tot el litoral català, es van concentrar ahir a la plaça Sant Jaume de Barcelona per reclamar una millora de les seves condicions laborals. La protesta, que va aplegar una seixantena de persones, també es va seguir des de moltes platges, on es van poder veure les tres banderes en senyal de protesta i pancartes amb diverses consignes reivindicant d'una banda un decret de regulació de les platges i de l'altra, un conveni propi que professionalitzi i dignifiqui el sector.

Platges de la Costa Brava com Lloret de Mar, Sant Pere Pescador, Platja d'Aro i Sant Feliu de Guíxols són algunes de la desena de costes que des d'ahir i fins a final de temporada mantindran les pancartes com a símbol de protesta i amb la voluntat de visibilitzar una problemàtica que asseguren que ve de lluny.

El portaveu de la plataforma SOSsocorristes, Nicolás Migueiz, va exposar que «hem vingut a denunciar la problemàtica i a fer-nos visibles, perquè volem que s'estableixin unes regles del joc a les platges que per ara no existeixen», i va criticar que «ens trobem que hi ha ajuntaments que el tema de les platges el porta Turisme, d'altres Medi Ambient i encara en trobes que el porta Promoció Econòmica. Això no pot ser», va avisar. En aquest sentit, el portaveu va valorar que hi ha molt de desconeixement sobre els serveis de socorrisme, i va denunciar que hi ha platges molt concorregudes que no estan vigilades. «És impensable que una piscina obri sense socorrista. En canvi, hi ha platges que ofereixen atractius turístics com guinguetes i plataformes a l'aigua i no tenen una vigilància com toca», va subratllar.

Això és així perquè cada ajuntament té la potestat de decidir la duració de la seva temporada turística. Això fa que mentre hi ha consistoris que l'allarguen quatre mesos, d'altres l'estableixen als tres i fins i tot dos mesos. «Hi ha ajuntaments que han volgut baixar la temporalitat i ha acabat morint gent», va assegurar Migueiz.



Llei obsoleta

La mobilització d'ahir va ser el primer avís d'unes reivindicacions que la plataforma ha recollit de tot el litoral català, i que preveu seguir exigint per tal d'aconseguir canviar el Decret Llei de l'any 1972 que deixa en mans de cada ajuntament la responsabilitat de la gestió i vigilància de les seves costes. A més, reclamen un conveni que dignifiqui uns sous que ronden els 900 euros al mes per 40 hores setmanals. Així, la plataforma vol que hi hagi un ens que reguli el sector, perquè segons assegura Migueiz, per ara «no podem reclamar que falta personal perquè no hi ha ningú que ho determina». A partir d'aquí, el següent pas a fer un cop aconseguit el decret que demanen, serà focalitzar a cada ajuntament o cada empresa cada cas concret. «Els companys que no s'han mobilitzat no ho han fet perquè estan a empreses petites i tenen por a les represàlies. Però tenim el suport de tots ells», va reblar el portaveu.

SOSsocorrisme es reunirà aquest setembre al Parlament per exposar les seves demandes a petició dels grups d'ERC, PSC i CatECP. El portaveu es mostra satisfet de la visibilitat que ha tingut la plataforma arran de la seva posada en marxa a principis d'aquesta temporada, i espera poder resoldre aviat una situació que, avisa, també afecta els usuaris.