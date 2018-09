Txarango estrenarà el nou Firal d'Olot per les Festes del Tura

El grup Txarango, premi ARC 2014 i 2015, estrenarà el nou Firal d'Olot per les Festes del Tura, una de les principals novetats d'aquesta edició. La festa, que arrencarà el pròxim divendres 7 de setembre i s'allargarà fins el dimarts, compta amb una extensa programació apte per a tots els públics.

El nou Firal, que és més modern, funcional i ampli, permetrà enguany acollir concerts de gran format. Fins ara, els requisits tècnics dels grups feien impossible programar espectacles en escenaris com el que per primera vegada instal·laran entre la zona del Firal i la pujada del Puig del Roser. La remodelació del Firal també permetrà canviar el lloc de les barraques, que estaran al bell mig del passeig d'en Blay amb un format nou.

La cercavila de la faràndula i el pregó a càrrec de Carnavàlia donaran el tret de sortida de les Festes del Tura el pròxim divendres. La plaça del Mig amb l'espai infantil Carica-tura, els claustres del convent del Carme, el passeig de la Muralla, la plaça Capdenmàs i la plaça Major són la resta d'escenaris de les Festes del Tura, tot i que com cada any les activitats es repartiran pel centre de la ciutat. És a dir, no s'haurà de caminar per trobar-se amb un concert de petit format, una cantada d'havaneres, un espectacle de carrer i d'altres sorpreses que any rere any descobreixen les Festes del Tura.

Una de les novetats pel que fa a la programació serà la Led Party, que està programada per al dilluns dia 10 a les 22 hores a l'espai Carica-Tura. El dj Adrià Ortega oferirà una sessió de dues hores dirigda als més joves que inclourà la millor música de l'actualitat i una autèntica explosió de llum i de color.

Per segon any, la programació inclou el Seguici. Si l'any passat va ser l'Esbart Olot el responsable de donar protagonisme a la faràndula, enguany se n'encarregarà el Til·ler, juntament amb els Xerrics. El diumenge 9 de setembre a les 21 hores les peces de la faràndula històrica de la ciutat faran el lluïment a la plaça Esteve Ferrer. A continuació tindrà lloc la pujada del pilar caminant i tot seguit tindrà lloc la desfilada cap al santuari del Tura per a la tradicional ofrena dels Xerrics d'Olot a la patrona de la ciutat.

L'altra novetat és que el Ball Pla canvia de dia i es farà el dia 11 a les 20 hores al Firal, el marc principal tal com va ser fins al 1978. El Ball Pla tindrà lloc abans de la sardana Adeu, vila d'Olot, que en els darrers anys ha esdevingut un dels actes estrella de les festes.

Pel que fa al correfoc, recupera l'espectacle de l'any passat, ja que no va poder sortir per la pluja. Sortirà a les 22:30h del dissabte 9 de setembre de la plaça Campdenmàs i arribarà a les 23.45 h a la plaça de braus, on es podrà veure l'espectacle Santa Joana dels Escorxadors del Pim Pam Pum Foc!

Les Festes ofereixen dues propostes teatrals. D'una banda R[H]UMANS de Rhum & Cia, que es podrà veure el diumenge 9 de setembre a les 20h al Teatre Principal. I el Fantasma de Canterville, amb Joan Pera, que arribarà a Olot el dilluns 10 de setembre.