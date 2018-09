Celrà celebra el seu primer Congrés de Tuitaires per la República

Mireia Boya, Gabriel Rufián, Albano Dante Fachín, o l'expresident de la Generalitat, Carles Puigdemont, van ser alguns dels participants que van prendre part ahir al primer Congrés de Tuitaires per la República que es va fer a Celrà.

El diputat d'Esquerra al Congrés, Gabriel Rufián va aprofitar la trobada per advertir Pedro Sánchez que si torna a aplicar l'article 155 «l'única cosa que aconseguirà serà perdre Catalunya» recordant que els vots favorables d'Esquerra a la moció de censura no eren «un aval» a Sánchez, sinó un «no rotund a Mariano Rajoy, a lladres i carcellers. Tant de bo recordessin articles com el 47 o el 125, però no el 155».

Rufián també va parlar de les municipals del 2019 a l'Ajuntament de Barcelona, en les quals «una llista unitària de l'independentisme a Barcelona seria regalar la victòria a Ada Colau». «Per arribar a segons qui que ens veu amb simpatia però que li grinyolen algunes coses, hem de permetre que pugui escollir», va assenyalar, concretant que «el més important» és que «siguem molts» que defensem el mateix entre opcions diferents.

El primer Congrés de tuitaires per la República va servir, també, per analitzar la influència que tenen les xarxes socials en el relat del dia a dia. En una pantalla gegant es van emetre missatges en favor de la llibertat d'expressió del raper Valtonyc, l'activista Tamara Carrasco, l'expresident de la Generalitat Carles Puigdemont i el conseller de Polítiques Digitals, Jordi Puigneró. Puigdemont va carregar contra els mitjans de comunicació unionistes que traslladen «fal·làcies» per tal d'atacar l'independentisme. L'expresident va explicar que la tecnologia ha de servir per «protegir-nos» d'aquests atacs. Finalment, tant la cupaire Mireia Boya com el politòleg Ramon Cotarelo i l'exdiputat al Parlament Albano Dante-Fachín van coincidir a celebrar la «reacció exemplar» de molts tuitaires de la resta de l'Estat que van criticar la reacció de Ciutadans en relació als llaços grocs.