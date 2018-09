Les darreres pluges faciliten el compliment dels acords de la Taula del Ter

L'acord de la Taula del Ter, amb què es va «posar fi a una situació injusta i incompressible del greuge que patia la conca del Ter», en paraules de l'exconseller Josep Rull, qui va signar el pacte, segueix segons el que estava previst les accions acordades per totes les organitzacions que van formar part de les negociacions. Signat oficialment el 2 d'agost de 2017, l'acord va crear dues taules tècniques per analitzar les mesures a realitzar, dividides en tres etapes en un període de 10 anys.

Així, l'administració es va comprometre a reduir de manera progressiva les derivacions del Ter cap a Barcelona en prop del 50% i potenciar els cabals de manteniment del riu amb l'objectiu de recuperar-ne el bon estat ecològic, tant en situació de normalitat hidrològica com de prealerta de sequera. Segons l'Agència Catalana de l'Aigua (ACA), en aquest primer any d'actuació s'està complint «escrupolosament» el full de ruta pactat, fins al punt en què s'han assolit «els mínims històrics del riu cap a l'àrea de Barcelona». Des de l'1 de gener s'ha mantingut en tot moment un cabal superior als 3 m3/s a Girona i s'ha iniciat el procés d'implantació dels cabals ambientals de manera obligatòria en el 80% dels cursos fluvials de les conques internes.

Per la seva banda, el portaveu del Grup de Defensa del Ter, Jesús Soler, desconeix si s'han realitzat aquestes actuacions perquè «l'administració encara no ha contactat amb nosaltres, tot i que és difícil exigir-los operacions perquè aquell Govern amb el qual vam signar l'acord del Ter ja no existeix». A banda de les circumstàncies d'excepcionalitat actuals, està prevista una pròxima reunió amb totes les organitzacions abans que acabi l'any per fer-ne un seguiment. El responsable de les negociacions de la Junta Central d'Usuaris d'Aigües del Baix Ter, Narcís Illa, assegura que li «consta» que l'ACA està treballant per complir tant a llarg com a curt termini les mesures d'aquest pacte «amb visió de futur».



La meteorologia

Gràcies a les bones condicions meteorològiques, els darrers mesos el cabal del riu Ter al seu pas per Girona ha oscil·lat entre els 6 i els 12 m3/s. Per assolir un cabal mínim ecològic, també es va acordar dur a terme desembassaments sempre que les reserves estiguessin damunt del 60%. Precisament per això el mes de maig es va fer un alliberament de cabals generadors (d'entre 60 i 80 m3/s, fins a 8 vegades superiors als habituals) des de Susqueda durant un dia i mig, amb l'objectiu de millorar la qualitat de l'aigua riu avall, tornar a perfilar la llera i beneficiar els hàbitats de les espècies típiques del Ter. Soler destaca que «la meteorologia ha donat un cop de mà al Govern i, afortunadament, ha plogut molt. Com a conseqüència, el Ter i el Llobregat han tingut un cabal per sobre de l'ambiental i les reserves dels embassaments, en general, estan per sobre del 85%». En aquest sentit, Illa assegura que «aquesta és també una situació d'excepcionalitat: no cada any plourà com aquest. Cada 10 o 15 anys hi ha un any de molta pluja i ha tocat ara, però això no vol dir que d'aquí a dos anys no tornem a estar en una situació d'alerta». Així, el portaveu de les comunitats de regants del Baix Ter afirma que «és necessari que es preguin mesures, tal com tinc constància que se n'estan prenent, per evitar haver d'activar les alarmes un altre cop».

Entre les mesures més destacades, l'ACA ha dut a terme un primer avantprojecte per ampliar la dessalinitzadora de Tordera, que està previst que arribi a tenir una capacitat d'aigua de fins a 80 hm3/any, i ha finalitzat la redacció de l'avantprojecte per rehabilitar la potabilitzadora del Ter que iniciarà en breu el projecte de la primera fase. També ha conclòs l'estudi per ampliar la potabilitzadora d'Abrera, de la qual ja s'estan programant les obres, i a la potabilitzadora de Sant Joan Despí s'estan duent a terme les obres de separació de les dues línies de tractament.

Paral·lelament, des de la primavera l'Àrea Metropolitana de Barcelona està utilitzant aigua regenerada, injectant-la a l'aqüífer del delta del Llobregat per preservar una reserva d'aigua estratègica per a la zona.