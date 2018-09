El festival Terra de Trobadors ret homenatge a Fages de Climent

El 28è Festival Terra de Trobadors de Castelló d'Empúries, que tindrà lloc els dies 7, 8 i 9 de setembre, estarà dedicat a l'època del comte Ponç Hug IV d'Empúries, el comte-trobador, i al poeta empordanès Carles Fages de Climent (1902-1968), el darrer trobador de l'Empordà, de qui enguany es commemora l'Any Fages de Climent amb motiu dels 50 anys de la seva mort.

Aquesta temàtica gira al voltant del temps i de la figura de Ponç Hug V (n. 1264 – 1313), que va ser comte d'Empúries entre 1277 i 1313; era fill del comte Hug V i de Sibil·la de Palau, vescomtessa de Bas. Inicialment s'ocupà amb preferència de l'administració interna del comtat. Fidel servidor de Pere el Gran, va lluitar contra la invasió francesa del 1285 i va salvar personalment el rei a Castelló. Ocupat el comtat pels invasors, va formar part del consell militar de l'infant Alfons i Pere el Gran li va confiar la defensa del vescomtat de Bas i, pel temps de guerra, li va donar una sèrie de viles de València, Urgell, Conca de Barberà, Segarra i Segrià.

Un dels punts més àlgids del festival és el sopar medieval. El marc incomparable de l'antic Palau dels Comtes i convent de Sant Domènec de Castelló d'Empúries esdevé anualment l'escenari del sopar encapçalat pels Comtes d'Empúries. Enguany tindrà lloc el pròxim divendres 7 de setembre a les 22h, acte que inaugurarà oficialment el festival.

L'àpat comptarà amb un espectacle sense fi. Comtes, cavallers, dames, trobadors, joglars, malabaristes i bufons teatralitzen un autèntic sopar d'època on no pot faltar la màgia i l'encant d'un passat molt llunyà. El claustre del Palau comtal acull 600 convidats d'honor i comensals forans que, vestits obligatòriament de l'època medieval, gaudiran d'una experiència inoblidable.

El festival Terra de Trobadors ha programat els dies 7, 8 i 9 de setembre més de 200 activitats destinades a tots tipus de públics, des dels espectacles a peu de carrer (tornejos, concerts, obres de teatre o xous de foc i malabars) adreçats a un públic familiar, com en una vessant més culta, amb el Cicle de Conferencies Miquel Pujol, o amb els concerts del Cicle de música medieval So de Lonh. A més, i com sempre, Terra de Trobadors, entre moltes altres coses, encunyarà la seva pròpia moneda, tindrà un mercat medieval amb més de 100 parades i organitzarà nombroses visites guiades als espais patrimonials de la vila.

Prèviamant al festival, el dijous 6 de setembre, a la capella del Convent de Santa Clara se celebra la primera de les conferències del Cicle Miquel Pujol Canelles que duu per títol Ponç Hug IV d'Empúries i Ramon Muntaner i va a càrrec del Doctor en Filologia Catalana Xavier Renedo. Tot seguit es presentarà el número 17 de la revista Mot So Razo, la qual combina recerca i alta divulgació sobre l'Edat Mitjana. La jornada es clourà amb una lectura dramatitzada del llibret El Bruel, de Carles Fages de Climent.