L'autòpsia del cadàver trobat en una casa de Sils no en revela la causa de la mort

La investigació per aclarir les circumstàncies de la mort d'una dona trobada divendres passat a Sils continua el seu curs. Durant la jornada d'ahir, els forenses van realitzar l'autòpsia al cadàver trobat al garatge del domicili en avançat estat de descomposició, tot i que –de moment– encara no s'han pogut determinar les causes de la seva mort.

El cos va aparèixer embolicat en una bossa de plàstic i una corda al voltant del cap al costat d'una escala que donava accés al garatge en una habitació i tapat per dissimular-ne la fortor. Els agents de la Unitat d'Investigació Regional de Girona van fer una entrada i perquisició en aquest domicili de la urbanització de Vallcanera Parc, concretament al número 1 del carrer Tigre, en el marc d'una investigació policial.

De moment, tampoc s'ha pogut aclarir la identitat de la persona, tot i que els investigadors sospiten que podria tractar-se de Carmen Fernández, la dona de 62 anys que està desapareguda des de novembre de l'any passat. La desapareguda, que treballava al sindicat de Riudarenes, vivia amb el seu fill, d'uns 40 anys, Jorge Gutiérrez. Segons els veïns, quan se li preguntava per la seva mare, el fill sempre responia que havia «marxat amb la seva parella».

Paral·lelament, algunes amigues havien alertat que la dona no responia a les trucades. Els agents estan investigant també els moviments bancaris realitzats per la dona els últims mesos –la qual cobrava una pensió de viduïtat– i no descarten que la mort hagués estat per causes violentes.

L'autòpsia, que es va realitzar ahir al matí després que la comitiva judicial procedís a l'aixecament del cadàver, no ha estat, doncs, concloent i ara caldrà realitzar una anàlisi de l'ADN per poder concretar la identitat. El cas continua sota secret de sumari.



La investigació continua

L'Àrea d'Investigació Criminal de la Regió Policial de Girona s'ha fet càrrec de la investigació per tal d'esclarir les circumstàncies de la mort de la dona i, de moment, moltes de les hipòtesis continuen sobre la taula. Un dels testimonis clau que podria aportar informació del cas és per exemple el del fill de la dona, el qual no està localitzable, i fa aproximadament una setmana que no s'ha deixat veure a la població. Durant el darrer mes, alguns dels veïns sí que l'havien vist per alguns establiments de la zona. Pel que ha transcendit a l'home no li consten antecedents, però algunes fonts apunten a la possibilitat que tingués algun tipus de problema relacionat amb les drogues.



Inquietud a la urbanització

La possibilitat que el cadàver trobat al domicili sigui el de la dona desapareguda el passat mes de novembre ha despertat certa inquietud entre els habitants de la urbanització de Vallcanera, ubicada a cinc quilòmetres de la localitat de Sils i on viuen actualment prop de 1.500 persones.

Tal com explica l'alcalde de Sils, Martí Nogue, la desaparició de la veïna de 62 anys de la urbanització va «estranyar» la resta d'habitants que hi resideixen, sobretot pel fet que «hagués marxat sense dir res a ningú». Entre els veïns també s'havia comentat alguna vegada que les portes i les finestres de la casa on vivia sempre estaven tancades, però en veure que el fill de la dona entrava i sortia del domicili amb total normalitat, no hi van donar més importància.

Nogue ha volgut destacar també «la bona feina dels agents dels Mossos d'Esquadra, així com la Policia Local del municipi», els quals estan portant a terme una investigació exhaustiva, a l'espera de determinar la identitat del cos trobat al garatge de la casa i quina hauria estat la causa de la mort d'aquesta persona.