turisme nacional es desploma un 19,8% en l'allotjament no hoteler de Girona

Patacada forta de l´allotjament extrahoteler el mes de juliol a les comarques de Girona, amb un 4,5% de descens en les pernoctacions respecte al juliol de l´any passat. El turisme nacional –és a dir, espanyol i català– ha patit una caiguda del 19,8%. El sector que més ha notat el daltabaix és el dels apartaments de lloguer, amb un descens del 19%. Les xifres donades a conèixer per l´INE semblen confirmar les males perspectives del sector turístic gironí, els representants del qual fa dies que avisen que la temporada que finalitza donarà xifres menors del que s´esperava.

Durant el passat mes de juliol, els turistes nacionals, i aquí s´inclouen els catalans i els de la resta d´Espanya, van contractar 537.406 nits als establiments turístics no hotelers gironins: apartaments, càmpings i turisme rural. Un any abans, el juliol de 2017, les pernoctacions contractades pel turisme nacional eren 669.651. Pràcticament se n´ha perdut una cinquena part, la majoria al sector dels apartaments. La caiguda als apartaments turístics ha sigut del 19%, mentre que als càmpings només ha sigut de l´1,5%. El turisme rural no només s´ha mantingut, sinó que ha millorat un 22% els resultats de l´any anterior.

Fa només una setmana, Diari de Girona publicava que els representants del sector turístic gironí ja es veien a venir un balanç final de temporada per sota de les expectatives. Els resultats coneguts fins ara els semblen donar la raó. Falta encara conèixer les xifres d´agost i setembre, però les perspectives no són gaire optimistes.

Catalunya, la que més baixa

Les pernoctacions en el conjunt d'allotjaments turístics espanyols –hotelers i extrahotelers– van baixar el 2,8% al juliol respecte al mateix mes de l'any anterior i van caure en els principals destins, entre aquests Catalunya, amb un descens del 5,7%. Així es reflecteix en les enquestes d'ocupació en allotjaments turístics extrahotelers publicades per l'Institut Nacional d'Estadística (INE), que assenyala que si s'analitzen només els apartaments, càmpings, cases de turisme rural i albergs, la caiguda va ser d'un 4,% al juliol. Si se sumen les pernoctacions en hotels, el descens se suavitza fins al 2,2 per cent. Catalunya va ser al juliol el destí preferit en el conjunt dels allotjaments turístics, però els 13,3 milions de pernoctacions suposen un 5,7% menys que el 2017. A Catalunya la segueix les Balears amb 12,9 milions i un descens del 0,1%, i Canàries, amb 9,2 milions i una baixada anual del 6,1%. Canàries va ser la comunitat amb més turistes allotjats en apartaments, amb més de 2,7 milions de pernoctacions, encara que això suposa un descens del 10% respecte a juliol del 2017. Respecte als càmpings, Catalunya va ser la que va tenir més pernoctacions, amb quatre milions, però això significa un 1,4% menys que un any abans. Quant al turisme rural, Andalusia va registrar el nombre més gran de pernoctacions, amb 189.651, un 12,5% més que el juliol del 2017, mentre que Balears va ser la comunitat que va tenir el grau més alt d'ocupació, amb el 62,5% de les places ofertes.