Un cotxe s'incendia als afores de Blanes per causes desconegudes

Un vehicle es va incendiar sobtadament dissabte pels volts de 2/4 de 12 del migdia entre els barris de Mas Florit i Mas Cremat, a Blanes, per causes per ara desconegudes. Al lloc dels fets s'hi van mobilitzar dues dotacions dels Bombers de la Generalitat, dues patrulles de la Policia Local i una de Protecció Civil de Blanes. El foc va quedar apagat al cap de pocs minuts, i després es va remullar la zona en precaució que no tornés a revifar. Els fets van tenir lloc quan, segons la propietària del vehicle, veïna del municipi, minuts després d'abastir-se de combustible el vehicle es va encendre de manera espontània.

Durant l'extinció de l'incendi no va resultar ferida cap persona, i posteriorment es va procedir a retirar el vehicle de la via pública.