Espanya es queda lluny del rècord de recaptació previst pel PP

L'any passat no es va assolir finalment a Espanya el rècord de recaptació per impostos anunciat en reiterades ocasions com a més que probable per l'anterior Govern de Mariano Rajoy. Així ho reflecteix l'Agència Tributària en el seu últim informe anual de recaptació, en el qual consta que el 2017 els ingressos tributaris van ser de 193.951 milions d'euros, un 4,1% més que en el 2016, però encara per sota dels pressupostats amb una desviació negativa de 7.012 milions d'euros i lluny del rècord. L'informe tributari constata que en l'impost sobre la renda de les persones físiques (IRPF) es van ingressar gairebé 1.000 milions menys del previst a causa de l'optimisme del Govern en fer les previsions d'augments salarials. Les pujades reals dels sous van ser molt inferiors a aquelles que es dibuixaven en el quadre macroeconòmic, i per tant, els ingressos fiscals procedents de les nòmines també es van quedar curts.

Una de les principals causes d'aquesta desviació va ser una mesura introduïda per l'Executiu del PP amb canvis en la gestió de l'impost sobre el valor afegit (IVA). El nou sistema de Subministraments Immediat d'Informació (SII) per a grans empreses va desplaçar ingressos d'aquest impost del 2017 al 2018. Sense l'impacte d'aquests canvis, la desviació negativa respecte del pressupostat hauria estat de 2.862 milions d'euros. Però, fins i tot així, l'esperat rècord de recaptació no s'hauria assolit perquè no s'aconseguiria la xifra de 200.676 milions d'euros ingressats per impostos el 2007, just abans de començar de ple la llarga crisi.

Les declaracions anuals van aportar més ingressos dels previstos i van compensar en part les escasses pujades salarials. Així, el resultat de la declaració anual de l'impost va ser de 2.001 milions menys per a les arques de l'Estat que en el 2016. L'AEAT explica que això va succeir perquè va haver-hi uns ingressos més alts (1.168 milions), i per la baixada de les devolucions sol·licitades i realitzades (833 milions).



La reforma fiscal

Durant el 2017 es van notar els últims efectes de la rebaixa de l'IRPF adoptada pel Govern del PP i que va començar a aplicar-se en l'exercici del 2015. En fer el balanç de l'impacte d'aquests canvis en els ingressos de l'Estat, l'autoritat tributària calcula que «el cost definitiu de la reforma de l'impost s'estima en 7.968 milions d'euros». L'informe anual de recaptació, a més, estima en 2.391 milions d'euros l'impacte total, des del 2015, de la rebaixa fiscal adoptada pel Govern de Mariano Rajoy en l'impost de societats.

Així, en total, el cost definitiu de la doble reforma fiscal del Govern del PP s'eleva a 10.359 milions d'euros (repartits en tres anys), una xifra que se situa lleugerament per sobre dels 9.000 milions d'euros que va estimar l'exministre d'Hisenda, Cristóbal Montoro, quan va dissenyar els canvis legals.

Una altra de les causes d'haver-se quedat el 2017 a les portes del rècord està relacionada amb l'impost de societats. Aquí la desviació respecte del pressupostat va ser fins i tot superior que en el cas de l'IRPF (1.256 milions d'euros), amb l'agreujant que societats va aportar 23.143 milions, enfront dels 77.038 milions de l'impost sobre la renda.