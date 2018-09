Girona, onzena àrea d'Espanya on es fan més passaports

La província de Girona és fronterera, i la documentació oficial que es genera és elevada en comparació a d'altres zones d'Espanya. Només durant l'any passat es van produir fins a 46.591 passaports, xifra que la converteix en l'onzena província d'Espanya on es van expedir més documents oficials d'aquesta tipologia. La producció de documentació tant de DNIs com de passaports a més, durant l'any passat va viure un creixement destacat. La creació de passaports va patir una pujada del 20%. Es va passar dels 38.727 de l'any 2016, als 46.591.

En Documents Nacionals d'Indentitat l'increment és quatre punts més elevat. Es van generar un 24,89% més d'aquests documents, assolint els 123.007 durant el 2017. Mentre que l'any anterior se n'havien fet 98.775.



Madrid al davant i Terol, l'últim

Les zones que lideren el rànquing d'expedició de passaports del 2017 són les províncies de Madrid, amb 35.607 documents, i Barcelona, amb 325.772 passaports. On se'n van gestionar menys va ser a la zona de Terol, amb 4.224. Girona ocupa l'onzena posició de la llista amb 46.591 nous documents. En total, durant l'any passat a Espanya hi va haver una producció de fins a 2.141.216 de passaports. L'any anterior va ser menor, amb 1.938.786.

A les comarques gironines hi ha diversos punts habilitats per la Policia Nacional on es pot fer el passaport o el Document Nacional d'Identitat (DNI). La majoria es troben a les comissaries de la mateixa policia i qui s'encarrega d'aquest tipus d'informació són membres de les Unitats d'Estrangeria i Documentació de la Policia Nacional, així com funcionaris del cos. Les oficines es troben situades a Girona, Camprodon, Figueres, la Jonquera, Lloret de Mar, Portbou Puigcerdà i Sant Feliu de Guíxols.

En aquests vuit punts de la geografia on té comissaries el Cos Nacional de Policia (CNP) s'expedeixen passaports i, si bé la de Girona és l'equip que més en produeix –ja que també és la zona més poblada–, també hi ha altres punts, com per exemple Figueres i Sant Feliu de Guíxols, amb molt de moviment.

Les dades de l'últim anuari del Ministeri de l'Interior mostren que a la capital de província es van generar fins a 18.693 passaports. Dels quals 2.609, van ser fets de forma gratuïta. Figueres ocupa el segon lloc de generació d'aquests documents, amb 8.485 passaports i en tercer terme hi ha Sant Feliu de Guixols, amb 6.507.



Els DNIs van a l'alça

Quant a la producció de Documents d'Identitat, a la província se'n van produir 123.007 l'any passat, tenint en compte els casos de primera inscripció i les renovacions. Aquestes últimes són les que ocupen més la feina de la Policia Nacional i dels funcionaris. La majoria dels DNIs es van expedir en zones urbanes (122.340) i la resta, 737, en àrees rurals. Cal destacar que la Policia té un servei d'unitat mòbil que es desplaça per exemple en cas que una persona de la tercera edat o amb problemes de mobilitat necessiti renovar el DNI a domicili.

Aquesta unitat va fer fins a 737 DNIs, dels quals 709 eren renovacions i 28, noves altes. El punt de les comarques de Girona on se'n van generar més va ser la capital, amb 49.158, dels quals 44.124 van ser renovacions.

Pel que fa a la resta d'equips d'expedició de documentació que hi ha repartida per la demarcació destaca Sant Feliu de Guíxols, on es van gestionar fins a 18.687 DNIs, la majoria dels quals van ser renovacions, amb 17.072 casos, mentre que la resta van ser primeres inscripcions. A Figueres també va haver-hi molta feina, en van fer 16.208 documents, 14.328 eren renovacions.

Unes dades curioses són documents d'identitat perduts, per exemple al centre de Girona se'n van generar de nous perquè se n'havien extraviat 3.056. I es van fer documents nous perquè se n'havien robat fins a 3.056.