L'eruga del boix passa a convertir-se en una invasió biològica a la Garrotxa

La plaga de l'eruga del boix s'ha convertit en una afectació biològica en tota regla. Aixi ho ha afirma el tècnic del Parc Natural, Emili Bassols, en el seu compte de Twitter. Alhora que mostra una pantalla coberta de papallones a Sant Privat d'en Bas.





D´aquelles erugues, aquestes papallones #Cydalimaperspectalis. Estem davant d´una invasió biològica amb tota regla. Això a Sant Privat d´en Bas #laValldenBas #Garrotxa. Els boixos del país, els grans perjudicats! ?? pic.twitter.com/i7c07BvtnV — Emili Bassols Isamat (@emilibassols) 2 de setembre de 2018

Paral·lelament, elafirma que l'eruga del boix fa grans destrosses en lesde l'Alta Garrotxa. De fet en el ple de juliol, el regidor de Medi Ambient de l' Ajuntament d'Olot , Josep Gelis ja va avisar del fet que si bé havien creat una comissió per combatre la plaga, no trobaven solucions.El principal problema, segons Gelis, és que l'eruga fai de moment no s'ha trobat un depredador que s'alimenti d'aquest animal. En tot cas Gelis va indicar que els tècnics ambientals d'Olot lluiten contra l'eruga amb verí.Pel que fa a l'Alta Garrotxa, fa dies, que els excursionistes alertaven de les destrosses que fa l'eruga a la zona protegida. Ara, el Consorci ha concretat que "En alguns sectors com Sadernes ha significat un impacte en relació a les activitats d'ús públic, atès que la gran quantitat d'erugues ha arribat fins i tot ael pas pels senders".El motiu és que les erugues desprenèn un fil de seda per desplaçar-se que és molt enganxós i molest". Exposen que l'eruga és capaç de defoliar un boix centenaru en pocs dies per causa de la seva alta proliferacióEl Consorci afiurma que la previsió és que en els anys venidors l'eruga s'estengui a més altura del que es pensava. Han observat que el seu àmbit de distribució