Els Mossos estrenen la pistola elèctrica per reduir un home a Salt

Els Mossos d'Esquadra van detenir dissabte un home de 43 anys després de reduir-lo amb la pistola elèctrica en un bar de Salt situat al carrer Sant Antoni. L'arrestat, de nacionalitat espanyola, havia agredit la seva dona i la seva filla mentre estaven a l'establiment. Segons va avançar El Periódico, quan els agents van arribar al lloc dels fets, l'home va intentar agredir també els policies i es mostrava molt alterat sense escoltar raons. En el moment en què els Mossos van veure l'actitud de l'agressor van optar per fer servir la pistola elèctrica i així poder-lo detenir amb seguretat. Entre els policies desplaçats, es trobava també el responsable de torn de la comissaria de Girona, la persona designada per poder utilitzar la pistola elèctrica. Aquesta ha estat la primera vegada que els Mossos han fet servir aquest dispositiu a Catalunya des de la seva implantació el juny passat. Tot plegat va passar al voltant de les tres del migdia. La dona pretenia emportar-se la nena del bar, quan l'arrestat s'hi va oposar i va començar la discussió. Va ser aleshores quan es va trucar als agents que van acudir al lloc dels fets, acompanyats de la Policia Local de Salt, alertats per un cas de «maltractament masclista». Quan el detingut va intentar agredir els agents (que no han patit lesions), es va fer ús de la pistola elèctrica, que va permetre reduir-lo «fàcilment» i sense que patís «cap mal», segons fonts policials. L'agressor va quedar detingut i passarà a disposició judicial acusat d'un delicte de violència domèstica i un altre d'atemptat contra agents de l'autoritat.



Una arma polèmica

Les pistoles elèctriques Taser es van incorporar oficialment a la policia catalana a finals del passat mes de juny, després d'un llarg periple de debat intern i també parlamentari. Concretament, el nom oficial d'aquest nou artefacte és Dispositiu Conductor d'Energia (DCE) i permet alliberar sobre una persona agressiva –que per la seva actitud ha d'estar comprometent greument la seguretat de la resta de ciutadans del seu voltant– una descàrrega elèctrica que provoca que el seu organisme falli i es desplomi a terra, per després ser arrestat sense necessitat de reduir-lo fent ús de la força física. El desplegament va començar el 25 de juny com una prova pilot a les comissaries de Girona, Blanes, Figueres i a les àrees regionals dels Recursos Operatius de Girona. El 9 de juliol van començar a repartir-se aquestes pistoles per la resta de regions policials, a mesura que anaven arribant les càmeres de vídeo que acompanyen a cada Taser. Abans que acabi la tardor, ha d'haver-hi una pistola elèctrica a cadascuna de les 90 comissaries que existeixen a Catalunya i només la podrà utilitzar el responsable del torn de cada àrea bàsica policial sempre que porti a sobre la càmera de vídeo abans de disparar la descàrrega elèctrica.