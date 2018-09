Platja d'Aro: l'abans i el després de les càmeres de videovigilància

Platja d'Aro és un dels municipis pioners en la incorporació de la videovigilància. Des de l'any 2014 té càmeres a la via pública, tant d'ambient com de lectura de matrícules. Quatre anys després, l'inspector i cap de la Policial Local, David Puertas fa balanç i destaca que la tasca dels agents, junt amb la tecnologia, ha permès una reducció dels delictes.

En època estival aquest municipi és quan té més activitat i, naturalment, els delinqüents també s'hi desplacen. Els delictes i faltes han caigut, passant dels 907 de l'any 2013 –de juliol i a mitjans de setembre– fins als 467, a tancament d'aquest agost. Això representa una baixada del 48%.

Els robatoris amb violència i intimidació han caigut, de 85 a 20. La falta lleu de furt ha viscut una forta davallada, de 346 fets coneguts el 2013 als 111 d'aquest any. I els robatoris a l'interior de vehicle també han baixat, de 85 a 20 casos.

Puertas diu que una eina clau en aquesta davallada són les càmeres, però sobretot també la feina dels seus «agents, que estan compromesos amb aquesta policia local i que surten cada dia al carrer». La tasca que hi ha darrere les càmeres per part dels policies i les investigacions els permet anticipar-se de molts delictes i també col·laborar en investigacions d'altres cossos policials o fins i tot, permet ésser l'inici d'aquestes, diu el policia.

Entre les actuacions més destacades d'aquests anys el desmantellament d'una banda que robava Range Rover Evoque. Els detinguts van poder ser identificats gràcies a les càmeres de Platja d'Aro. Vivien a Sant Feliu i pel Pont de la Puríssima del 2015 van sostreure almenys quatre vehicles d'aquest model a Platja d'Aro i Palamós. La investigació va néixer de la Policia Local de Platja d'Aro després de la denúncia d'un particular a qui van robar el vehicle. Gràcies a les imatges de les càmeres instal·lades al municipi i es va va poder detectar un dels vehicles robats circulant. I també es va identificar l'home que el portava. A partir d'aquesta primera identificació, els Mossos van aconseguir identificar i finalment detenir tres membres de la banda.

Un altre dels casos data del març de 2016, quan els agents de Platja d'Aro van descobrir una família buscada per un crim a Madrid. Tot va començar quan els agents van enxampar una dona que estafava en un supermercat amb el canvi i en mirar els arxius van veure que estava buscada per la Guàrdia Civil. La família va ser arrestada per la Guàrdia Civil a Sant Feliu de Guíxols, on es feien passar per holandesos per un assassinat el 29 de setembre del 2015 a Arroyomolinos (Madrid). Un dels quatre integrants va morir aquest abril tirotejat a Madrid, com a revenja.

El dia a dia però de la Policia també aporta satisfacció per altres temes, com ara enxampar autors de furts especialitzats que pugen cap a Platja d'Aro des de l'Àrea metropolitana a fer l'agost. O per altres fets com el que va succeir la setmana passada, quan un home va denunciar que li havien robat la targeta després d'anar al banc. Gràcies a les càmeres, la policia va poder identificar els dos individus i l'endemà, la Polcia Local i els Mossos els van acabar denunciats per un furt. Eren dos francesos, de Marsella, especialitzats en aquest fets.