Un veterà de guerra és el bussejador més longeu en nedar a Xipre

Un veterà britànic de 95 anys de la Segona Guerra Mundial va trencar el seu propi rècord com el bussejador més longeu del món, després que decidís a explorar el famós naufragi del Zenobia al Mediterrani. Ray Wooley va romandre sota l'aigua durant 44 minuts i va aconseguir descendir a 40,6 metres. Per tant, l'home va superar el seu rècord anterior: 41 minuts i 38,1 metres, que va establir quan tenia 94 anys. Wooley va dir que se sent molt feliç i espera que pugui establir un nou rècord l'any que ve si pot mantenir-se en forma. «Estic tractant de demostrar-me a mi mateix que és molt important fer exercici», va dir.