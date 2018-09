Uns 500 gironins comencen avui les proves d'accés a la universitat

Prop de 500 estudiants gironins encaren avui l'inici de les proves d'accés a la universitat (PAU). En total, 475 alumnes de les comarques gironines i 5.431 a tot Catalunya es presenten a les proves per a la convocatòria extraordinària de setembre. Per demarcacions, dels 5.431 inscrits, 4.108 estudiants faran els exàmens a Barcelona, 534 a Tarragona i 314 a Lleida. Hi haurà 22 tribunals ordinaris, que estaran ubicats a Barcelona (12), Bellaterra (4), Girona (2), Lleida (2) i Tarragona (2).

La major part dels estudiants, 3.606 (un 66,4%), es presenta a les proves de la fase general i a algun dels exàmens de la fase específica i 1.825 faran només exàmens de la fase específica (1.326 són estudiants de Batxillerat i 499 de Cicles Formatius de Grau Superior).

D'altra banda, 3.089 estudiants que es presenten a les PAU de setembre són de matrícula ordinària. Un total de 300 persones es presenten per millorar nota i 153 ho fan després de suspendre en anteriors convocatòries.

Els exàmens comencen avui i continuen demà i dijous, en horari de matí i tarda.

Els exàmens previstos per avui són els de llengües, tant castellà com català; seguits dels d'economia de l'empresa, història de la filosofia o química; després hi ha previst anàlisi musical, dibuix tècnic o literatura castellana.

Els estudiants podran consultar el resultat de les proves a partir del dimarts 18 de setembre i, en el moment de la consulta dels resultats podran descarregar-se el document personal acreditatiu de les seves qualificacions. La preinscripció universitària de setembre serà el 19 i 20 de setembre.