Brussel·les demanarà explicacions al Govern espanyol per l'extracció de corall

La Comissió Europea contactarà les autoritats espanyoles per demanar més informació sobre l'extracció de corall vermell a la Costa Brava. L'executiu comunitari vol «saber-ne més» després que els eurodiputats Ramon Tremosa (PDECat), Ernest Urtasun (ICV), Josep Maria Terricabras i Jordi Solé (ERC) es queixessin per les noves llicències concedides pel govern espanyol del PP, durant l'aplicació del 155, per extreure corall vermell.

En resposta a la pregunta dels eurodiputats, el comissari europeu de Medi Ambient, Afers marítims i Pesca, Karmenu Vella, recorda que el corall vermell està protegit per una directiva europea que «exigeix als estats que adoptin mesures per garantir que l'explotació sigui compatible amb un estat de conservació favorable del mateix». En aquest sentit, la Comissió recull que tot i que Espanya ja va presentar el maig del 2017 el seu programa de mesures, Brussel·les demanarà a Madrid més informació, concretament, sobre l'activitat a la costa catalana.

El comissari europeu no deixa clar si el govern espanyol, compleix o no amb la normativa europea que regula l'extracció de corall. Amb tot, sí que subratlla que el corall vermell està «protegit" per un conjunt de regles, com ara la prohibició d'explotar-ne poblacions a una profunditat inferior als 50 metres o la recomanació de no incrementar les llicències de pesca fins que un dictamen científic indiqui que l'estat de les poblacions és favorable.