L'Ajuntament obre les votacions per a la desena edició del Banyolí de l'Any

L'Ajuntament de Banyoles va presentar ahir la desena edició dels Premis Banyolí de l'Any amb l'objectiu de destacar, un any més, «la important tasca que fan persones, empreses, entitats o associacions del municipi i de la comarca, i reconèixer-les públicament» en un acte.

La proposta popular dels candidats per a l'elecció del Banyolí de l'Any va començar ahir i s'acabarà el 16 de setembre. Durant aquestes dues setmanes tothom qui ho desitgi podrà afegir propostes al web www.banyoles.cat o utilitzant la butlleta que hi ha al butlletí municipal d'aquest mes.

Els premis es lliuraran en un acte acompanyat de sopar de places limitades que se celebrarà el vespre del 21 de setembre vinent i que aquest any serà presidit pel president de la Generalitat, Quim Torra.

Aquest guardó té en compte quatre categories diferents: Millor iniciativa social, que l'atorgarà un jurat presidit per Jordi Rustullet, expert en serveis socials; Millor iniciativa empresarial, que serà concedit per un jurat presidit per Xavier Pagès, vicepresident de l'Associació d'Empresaris del Pla de l'Estany-Banyoles; Trajectòria personal, el jurat del qual és la Junta de govern de l'Ajuntament de Banyoles; i el Banyolí de l'Any, que, a diferència de les categories anteriors, té dues fases de votació. A la primera fase tothom qui ho vulgui pot proposar el seu candidat particular, sempre que justifiqui i concreti els mèrits en qüestió, i a la segona fase els jurats anteriors proclamaran el guanyador o guanyadora d'entre els 3 candidats més recomanats pels ciutadans.