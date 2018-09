L'estiu es tanca amb cinc morts a les platges, tots ells d'edat avançada

En tres mesos han mort cinc persones a les platges de la Costa Brava. L'estiu es tanca amb xifres positives si es comparen amb les de l'any passat, quan fins a 16 persones van perdre la vida en medis aquàtics –platges, rius i piscines– de Girona.

Una dada rellevant dels finats d'aquests tres mesos és que les víctimes eren totes elles persones d'edat avançada, de 65 anys o superior. Una característica que el Servei d'Emergències Mèdiques (SEM) detecta cada vegada més. I és que asseguren que hi ha cada vegada més requeriments amb persones d'edat avançada, majors de 70 anys. En menors, les distraccions dels adults pel mòbil se situen en la primera causa d'incidència, però el sots-cap territorial de l'àrea sanitària metropolitana sud, Xavier Rico, considera que hi ha més consciència sobre la necessitat de prendre mesures de seguretat a les piscines privades, per exemple. Per això, bona part dels ofegats són d'edat avançada i, sobretot, amb alguna patologia prèvia.

Rico creu que les persones grans encara no han pres consciència que cal seguir les recomanacions i no estar a la platja durant les hores de més calor i sol, evitar posar-se a l'aigua després de menjar o fer «grans maratons» al mar. En aquest sentit, el sots-cap territorial recorda que moltes vegades es fa un recorregut i a la tornada «es cansen i apareixen els problemes» perquè «els sobrevé» la situació crítica o aguda.

A Girona, el primer dels casos d'ofegament es va donar el dia 21 de juny, quan un home de 65 anys va perdre la vida a la platja Gran de l'Estartit. Se'l va trobar a l'aigua en estat inconscient i tot i l'actuació del SEM, que va practicar-li maniobres de reactivació cardiopulmonar, l'home va perdre la vida. El segon succés va ser el 2 de juliol, a la platja de la Fosca de Palamós. Va perdre la vida un banyista de 94 anys. La Policia Local de Palamós va treure'l de l'aigua però ja no van poder fer res per salvar-li la vida. A l'hora del succés, la platja encara no tenia vigilància

El tercer mort va tenir lloc el dia 3 d'agost. En aquest cas, la víctima mortal va ser una dona de 74 anys. La dona estava inconscient a l'aigua i posteriorment els serveis mèdics la van intentar recuperar sense èxit.

Tres morts a l'agost

Durant l'agost han perdut la vida tres persones, dues d'elles amb un sol dia de diferència: el 23 i 24 d'agost. El primer va perdre la vida ofegat –un ciutadà francès de 78 anys– quan feia busseig a pulmó al Port de la Selva. I l'endemà, a Roses, la víctima mortal de l'ofegament va ser un home de 68 anys. També el van localitzar inconscient a l'aigua i no es va poder fer res per reanimar-lo. També hi ha hagut ensurts en piscines i tots ells malauradament protagonitzats per menors d'edat. El 13 de juny, per exemple, una nena de només vuit anys que estava de colònies va estar a punt d'ofegar-se a la piscina en una casa de Vilopriu. El vuit de juliol, un menor va estar a a punt d'ofegar-se a la platja dels Palangrers; o el 28 de juliol, en un càmping de Pals, un menor va quedar ferit greu després d'estar a punt d'ofegar-se. Una criatura que va patir seqüeles i va ingressar en un centre de salut del seu país.

Segons va relatar a l'ACN, el sotscap territorial del SEM no creu que estar en espais vigilats, tant platges com piscines vigilades, faci deixar «la responsabilitat» als socorristes per part dels pares i mares, sinó que «són descuits de dos segons». Rico recorda que els nens necessiten vigilància constant perquè «no cal més d'un pam d'aigua perquè un nen es pugui ofegar» i per això alerta que «mires el mòbil, el nen està ofegat».