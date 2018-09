Maià només vol cinc menors d'acollida al centre de cal Teixidor

L'alcalde de Maià de Montcal, Joan Gainza, va anunciar que el ple de dimecres aprovarà un acord pel qual l'Ajuntament exigirà al Departament de Treball, Afers Socials i Família que el nombre de menors acollits al Centre d'Acollida de cal Teixidor sigui d'un 1% del cens de la localitat, cinc menors. També va proposar la creació d'una comissió destinada a organitzar el centre. La comissió ha d'estar formada pels agents implicats: el Departament d'Afers Socials i Famílies, l'Ajuntament, l'empresa Suara, els Mossos d'Esquadra i els veïns.

Gainza va exposar la posició de l'Ajuntament en el decurs de la reunió informativa que va tenir lloc ahir al vespre a l'Ajuntament de Maià. Hi van assistir unes 200 persones que omplien la sala de plens i la recepció. Abans que l'alcalde exposés la posició de l'Ajuntament, la reunió va començar amb una explicació de la representant del Departament. Va situar l'arribada dels menors migrats dins de la situació d'emergència que segons ella pateix Catalunya. Va apuntar que en el 2018 el total de menors migrats que hauran d'atendre seran uns 3.000. Va recordar que la legislació obliga la Generalitat a atendre els menors sense tutela i que els adolescents van ser traslladats a cal Teixidor perquè no haguessin de patir els rigors del carrer i de les comissaries de policia. Va explicar que els menors estan acompanyats per un equip de 17 educadors que els cuiden per torns.

Després d'ella va parlar la representant de Suara, Elisenda Xifre. Va explicar que Suara és una empresa de serveis que gestiona centres residencials de gestió educativa destinats a gestionar el projecte d'autonomia de cada menor.

Una educadora va exposar que l'empresa hauria volgut poder comunicar abans l'arribada dels menors al poble, però van comunicar-ho el mateix dia de l'arribada. Va exposar que els costa molt trobar habitatges d'acollida. «I que els propietaris entenguin el projecte», va dir.

Un educador, que va apuntar que havia dirigit un centre similar al de Maià a Fortià, va explicar que a Maià hi ha 18 nois marroquins, 1 de Gàmbia i 1 de Ghana. Va explicar que les seves famílies els havien marcat la immigració com a única sortida de vida i que havien aconseguit arribar a Europa després de veure com altres companys seus morien ofegats al mar o atropellats per camions. Segons ell, un cop aquí tenen la idea d'aconseguir papers. Va explicar que el que fan els educadors és tornar-los a posar en contacte amb les seves famílies i donar-los formació.

Va indicar que cal Teixidor és un espai ideal per proporcionar educació laboral: perruqueria, mecànica de l'automòbil, fusteria... També va apuntar el cas d'un jove que vol estudiar.

Un cop fetes les exposicions del Departament i de l'empresa, l'alcalde va exposar la posició de l'Ajuntament i els veïns van intervenir. Van coincidir en demanar el principi de proporcionalitat i van recriminar el fet de no haver avisat abans. La representant del Departament es va disculpar. Va haver-hi una dona que es va oferir a ajudar els educadors i va apuntar que en situacions d'emergència no existeixen les planificacions. Una altra va retreure que la manca d'informació és l'origen de la xenofobia.