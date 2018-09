Mor el gastrònom Jaume Font

Jaume Font i Estival, reconegut gastrònom, va morir ahir als 75 anys després d'haver-se-li detectat una malaltia fulminant fa poques setmanes. Fins l'últim moment havia mantingut les seves activitats en el món de la gastronomia, al qual ha dedicat la major part de la seva vida.

Home dinàmic, loquaç i emprenedor ha deixat la seva petjada en múltiples camps, des de l'esportiu a l'empresarial, fonamentalment la gastronomia, però també fugaçment a la política en els primers anys de la democràcia. En diferents etapes, també havia publicat articles al Diari de Girona.

Jaume Font i Jaume Fàbrega, també col·laborador del nostre diari, van ser dels primers periodistes gastronòmics quan aquest camp encara era incipient i no gaudia de la notorietat d'avui dia. L'any 1986 va fundar la revista Girona Gastronòmica, la qual, precisament Jaume Fàbrega, la va definir en un article al nostre diari publicat el 2017 com «la millor revista de gastronomia que es feia no solament a Girona, sinó a tot Catalunya». Girona Gastronòmica va merèixer un dels premis de la Nit del Turisme de l'Escola Ferran Agulló l'any 1999.

La presència de Jaume Font en el món de la gastronomia va ser diversa. Amb la seva dona, Nuri Lladó, va crear la prestigiosa Aula de Cuina. Ambdós van editar diversos llibres de cuina. Abans de la irrupció de les nombroses fires gastronòmiques que tenim actualment, ell va idear, a la dècada dels vuitanta, la Llotja de Xarcuteria Regisa. També va coordinar el Fòrum Culinari Pirineu-Mediterrània, que es va celebrar a Figueres l'any 1997. Era un Fòrum per promoure l'intercanvi d'experiències, receptes, i contactes professionals entre cuiners. Era habitual veure'l formar part dels jurats de diferents activitats gastronòmiques que se celebraven a les comarques gironines, com el concurs d'allioli de Creixell o el concurs de sopes de Torroella. L'any 2010 va ser el pregoner de la Festa de la Verema de l'Empordà.

Jaume Font ha menjat en els millors restaurants possibles, entre molts altres el de Paul Boucuse, però pocs com ell eren uns ferms defensors de la cuina catalana i la cuina de mercat: «L'escudella és tan digna com qualsevol altre plat . Hi ha molts xefs que es pensen que ho saben tot i tenen molt per aprendre, parles amb ells de matèries primeres i no coneixen el producte, expliquen el que els ha dit el venedor», manifestava en una entrevista al Diari de Girona l'any 2000.



Programa a TVE

L'any 1997, Jaume Font va formar part de l'equip editor del programa Menjar bé de La 2 de Televisió Espanyola. L'espai incloïa la presència de 16 restauradors catalans de prestigi que donaven les seves receptes i participaven en una tertúlia gastronòmica.

Jaume Font també parlava del mercat, de la compra, de la importància de seleccionar els productes alimentaris que després es preparaven a la cuina. En el programa també hi va participar Joan Roca.



Pioner en el món del motor

Molt abans de la seva activitat en el món de la gastronomia, Jaume Font havia sigut un dels pioners del món del motor a les comarques gironines, tant en l'automobilisme com en el motociclisme. També havia participat de molt jove en alguna prova.

L'any 1967, amb només 23 anys d'edat, ja era el president de l'Escuderia Girona en una època d'esplendor i múltiples activitats del món del motor al nostre territori. Va participar en l'organització de nombroses proves. Més tard, el 1988, va ser nomenat delegat de la Federació d'Automobilisme a Girona.