Programaran més espectacles per pagar unes obres i evitar tancar el teatre de Sant Joan

El SAT-Teatre Centre de Sant Joan de les Abadesses ha decidit augmentar les propostes culturals per poder fer front a les obres de millora del Centre Catòlic, un edifici emblemàtic construït el 1897 i situat al centre del poble . Calculen que hauran de pagar més de 50.000 euros per poder posar al dia el sistema elèctric i incorporar un comptador digital per complir amb la normativa vigent. És la solució que aquesta entitat ha trobat per fer front a una despesa tant important per a ells, si es té con compte que no reben cap subvenció i que bona part dels ingressos provenen del taquillatge de les funcions que programen. "És com avançar els diners de quatre anys d'activitat", afirma el seu director, Josep Garriga. Lluny de plantejar-se abaixa la persiana, han decidit programar un cicle de cinc espectacles aquesta tardor amb noms destacats com Roger Mas, Manu Guix, Toti Soler i Gemma Humet per portar més cultura a Sant Joan i, de retruc, incrementar els ingressos.

Davant un problema econòmic més cultura. Aquesta és l'aposta del SAT-Teatre Centre de Sant Joan de les Abadesses (Ripollès) davant el repte d'invertir més de 50.000 euros en una obra de millora del Centre Catòlic. Concretament, s'ha de posar al dia tot el sistema elèctric i substituir el comptador analògic per un de digital. Des dels anys setanta que no s'hi havia fet res. La normativa obliga a tenir-ho fet abans de finals d'any i per tant és una obra que tenir enllestida en els pròxims mesos. El seu director, Josep Garriga, subratlla que és una "despesa molt important" per a una formació que no compta amb cap subvenció i que entre els ingressos figuren les quotes dels socis i sobretot l'activitat ordinària com són les funcions de l'escola de teatre i actuacions programades. Segons Garriga, el cost dels treballs equivalen a "tres anys de pressupostos ordinaris" i comportaria gairebé el tancament del local. En comptes d'això, han decidit donar la volta al problema i intensificar l'activitat que s'hi fa programant un nou cicle de cultura a la tardor.

El nou cicle de cultura suposarà passar dels dos espectacles que es programaven durant tot l'any a un total de cinc en un sol trimestre. L'actuació de Manu Guix el 20 d'octubre amb els temes del seu nou disc serà la primera proposta. També s'ha programat un concert de Roger Mas (17 de novembre), l'espectacle 'Recordant Ovidi' de Toti Soler i Gemma Humet (1 de desembre) així com 'Viuràs en el meu vers, sonets de Shakespeare' de Jordi Boixadera i Laura Conejero (4 de novembre). El cicle es clourà el 8 de desembre amb les nadales de Quartet Melt.

Les entrades dels espectacles ja estan a la venda. Per primer cop es pot fer per internet a través de la plataforma codetiquets. Els preus van des dels 12 euros fins al 18 euros i també s'ofereiexen dos abonaments. Un amb un descompte del 10% que permet comprar entrades de tres espectacles i un altre amb un 20% de rebaixa si se n'agafen dels cinc muntatges. "Esperem que amb l'alt nivell dels muntatges puguem tenir més ingressos i superar aquest pressupost tant important que tenim sobre la taula", afirma el director.

El teatre de Sant Joan les Abadesses - ACN

El SAT-Teatre Centre és el grup de teatre de l'Associació Catòlica de Pares de Família (ACPF) fundat el 1888. Des del 1899 que té la seu al Centre Catòlic, un edifici emblemàtic que acull els esdeveniments culturals més importants que es fan a la localitat. Els anys 60 es va dur a terme els treballs de millora més importants que van permetre renovar la caixa escènica i platea. L'última reforma es va fer el 1999 coincidint amb el centenari quan es va renovar tota la platea. L'aforament del teatre és de 324 localitats i també inclou una cafeteria als baixos, entre d'altres espais. L'edifici és propietat del Bisbat. L'associació s'ocupa del manteniment i del seu ús i també està disponible per a la resta d'entitats del poble.