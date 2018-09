Adeu a un mestre gastronòmic

Ahir ens deixava un amic i gran gastrònom gironí, Jaume Font. Un dels homes més entesos en gastronomia, una persona per la qual, gràcies a ella, jo avui soc editor i director d'una gran revista de turisme i gastronomia, Girona Gastronòmica. Una capçalera que ell va fundar i editar durant molts anys.

Jaume Font era una persona que estimava el producte de proximitat, que va ser pionera en l'interès gastronòmic, una persona incansable, home de tele, home de ràdio, col·laborador de diferents espais gastronòmics en diferents mitjans de comunicació, escriptor a Diari de Girona i, com no, a la seva revista, Girona Gastronòmica.

Jo vaig endinsar-me en el món de la gastronomia gràcies a ell. Et sabia parlar de tot, de productes, de restaurants... cuinant amb persones com ell a prop s'entenia tot millor. Treballava en la difusió i l'estima del món gastronòmic de la mà de la seva dona, Nuri Lladó, qui feia i fa classes magistrals a la seva aula gastronòmica. Jaume Font deia que el producte no sempre havia de ser car, que el fèiem car nosaltres, i tenia raó.

Jaume, amic, mestre gastronòmic, et trobarem a faltar.