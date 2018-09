Agost càlid amb pluges disperses

Una falca anticiclònica amb arribada d'aire càlid procedent del nord d'Àfrica va marcar la meteorologia dels primers dies de l'agost, produint la calorada més destacada de l'estiu i contribuint de manera notable al balanç càlid del mes. Durant aquest episodi persistent, a les comarques gironines es van assolir uns valors de temperatura màxima i mínima excepcionalment elevats, passant dels 40 graus en hores diürnes a valors que van fregar pràcticament els 30 graus a la nit.

L'agost va resultar càlid a gairebé tot arreu, particularment al prelitoral i litoral Nord i Central, on en alguns punts va arribar a ser molt calorós. Dues de les localitats que van registrar una anomalia destacada van ser Navata i Roses, amb 3,1 graus per sobre de la mitjana climàtica mensual per al període de referència entre 1961 i 1990.

Cal esmentar també que la temperatura no només va ser elevada a l'ambient, sinó que també ho va ser a l'aigua del mar Mediterrani; en concret, entre 3 i 4 graus per sobre de la mitjana corresponent a l'època de l'any.

Paral·lelament, durant les setmanes posteriors, el protagonisme va passar a mans de diverses pertorbacions que van comportar alguns episodis tempestuosos, amb la típica distribució irregular estival. La precipitació d'enguany va trencar la ratxa dels darrers dos anys, en què el mes d'agost va ser sec a pràcticament tot el territori.

Entre els sectors amb dèficit de precipitació destaca bona part de Ponent i de la Costa Brava, mentre que les quantitats més abundants es van enregistrar sobretot a la comarca del Ripollès. En aquest cas, un dels valors més destacats va ser el de Planoles, on es van acumular pràcticament 244 litres en tot el mes. També a la Cerdanya, a la Garrotxa, al Pla de l'Estany i a gran part de la Selva els valors van oscil·lar entre els 80 i els 120 litres.

Finalment, en el cas dels valors d'irradiació solar, aquests van ser propers a la mitjana sense excepcions a les comarques gironines.