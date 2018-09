Un camió s'enganxa amb un balcó d'un edifici de Ripoll

Un camió es va enganxar ahir amb un balcó d'un edifici de Ripoll i va provocar danys. L'accident va produir-se pels

volts d'un quart de nou del matí, al número 23 del carrer de Progrés de la capital del Ripollès. El vehicle articulat va

col·lidir contra el balcó de l'edifici, va quedar enganxat, i va destrossar part del seu remolc. Malgrat l'impacte i el fort ensurt per als veïns, l'accident no va provocar danys estructurals. El carrer on va succeir el fet no és dels més estrets del poble però s'apunta que l'incident pot ser fruit d'un error del conductor.