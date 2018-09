Els infants amb altes capacitats, a l'educació pública

Sis de cada deu alumnes amb altes capacitats intel·lectuals que cursen els seus estudis a les comarques gironines són homes i el 84% estudien en centres públics, segons les dades del Ministeri d'Educació i Formació Professional corresponents al curs 2016-2017.

Les estadístiques del Ministeri, publicades recentment, xifren en 79 els alumnes gironins amb altes capacitats intel·lectuals: 48 nens i 31 nenes.

El gruix d'aquest perfil d'estudiants es concentren en l'etapa de l'educació primària, amb 44 persones comptabilitzades, seguits dels que estudien ESO, amb 24 persones, un està en la franja d'educació infantil i deu més en algun dels dos cursos de Batxillerat.

Pel que fa al tipus de centre on cursen els estudis, 67, el 84% ho fa en centres de titularitat pública, i una dotzena més, en equipaments privats.

A Catalunya són 417 els estudiants amb altes capacitats intel·lectuals, una xifra que la situa com l'onzena posició amb més alumnes superdotats.

I és que a l'Estat hi ha 27.133 escolars amb altes capacitats, dels quals més d'11.500 són d'Andalusia, la comunitat en què més funcionen els programes per detectar els alumnes superdotats, i a continuació venen Múrcia (3.698), Madrid (2.190) i Canàries (2.122).

La psicopedagoga, experta en altes capacitats i coordinadora del grup d'investigació en altes capacitats del Col·legi de Pedagogs de Catalunya Mónica Fernández explica que les dades no reflecteixen que els alumnes andalusos siguin més capacitats que la resta d'estudiants de l'Estat sinó que «són l'evidència que en algunes comunitats els programes per detectar els alumnes amb altes capacitats funcionen, i en altres no».

Fernández lamenta que a Catalunya «no s'apliqui el protocol que existeix per a la detecció dels alumnes amb altes capacitats», per la qual cosa «se'ls nega l'atenció específica que requereixen».

Ni els professionals que formen els Equips d'Assessorament i Orientació Psicopedagògica, ni els docents «estan prou preparats», ha assegurat l'especialista, que ha afegit que «clama al cel que en els plans d'estudi de cap facultat d'educació catalana s'estudiïn les altes capacitats de manera específica i que no existeixi cap postgrau específic».

Malgrat que l'Administració catalana «és conscient del problema i mostra cada cop més gran sensibilitat» amb el tema de les altes capacitats, la realitat és que «la falta de pressupost frena iniciatives i els recursos se segueixen orientant els nens amb dificultats», critica aquesta especialista.



Desmotivació

Els estudiants que, per la seva manera més ràpida i profunda de pensar, «no s'adapten als estàndards del sistema educatiu, també necessiten suport a l'escola, com evidencia que el 33% d'aquests alumnes acaba en abandonament escolar per desmotivació», sentencia l'especialista del Col·legi de Pedagogs de Catalunya.