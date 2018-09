Podran comptar el nombre de mòbils a les Festes del Tura d'Olot

El director de les Festes del Tura, Jordi Serrat, ha anunciat que la Comissió de Festes coneixerà de manera exacta el nombre de mòbils que hi haurà a la plaça Major, el Firal i el Firal Petit. Jordi Serrat ha considerat que per primera vegada sabran d'una manera força exacta el nombre dels assistents als concerts i d'altres actes. Per exemple, se sabrà el nombre d'adults que hi ha en una d'aquelles ballades dels gegants a la plaça Major, quan la plaça està ben plena.

Serrat ha explicat que el fet de saber el nombre de gent a través dels mòbils, els permetrà detectar si hi ha prou elements de seguretat en els concerts i en altres actes. «També sabrem si hi ha poca gent i el dispositiu de seguretat està sobredimensionat», ha dit.

El dispositiu detector de telèfons mòbils es desplegarà els divendres (dia 7), el dissabte (dia 8) i el diumenge (dia 9). Serrat ha apuntat que serà una prova pilot que, segons els resultats, implantaran en pròximes edicions.

Segons ells, els detectors són antenes que estaran instal·lades en llocs estratègics del Firal, el Firal Petit i la plaça Major. Ha assenyalat que amb una antena instal·lada al casino dominaran els concerts del Firal Petit i la zona de les barraques del Firal.

El Firal, el Firal Petit i la plaça Major concentren una bona part dels actes més concorreguts de les festes. Com l'any passat, la zona estarà precintada per un cinturó de seguretat format per la Policia Municipal i els Mossos d'Esquadra. A més, comptaran amb control de càmeres d'imatges.