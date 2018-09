Un programa gironí per formar i inserir «ni-nis» al món laboral aten 429 joves

El Centre de Noves Oportunitats (CNO) de Girona, impulsat conjuntament des de la Fundació Oscobe i la Fundació Intermèdia, ha posat en marxa la segona edició del programa per orientar, formar i acompanyar a joves que no estudien ni treballen (els coneguts com a 'ni-ni') que es troben en una situació de vulnerabilitat. El que es busca és que reprenguin els estudis o que es formin per aconseguir inserir-se al món laboral. En la primera edició (2015-2017) hi van participar un total de 429 joves, dels quals 191 van trobar feina i 34 van tornar a estudiar. "El programa m'ha permès canviar de vida, de no fer res a tenir una rutina i una idea clara del que vull", afirmava l'Aron, un dels joves que han passat pel programa i que ha trobat feina. Aquest dimecres han rebut la visita del conseller de Treball, Chakir el Homrani, per conèixer de prop la feina que es fa.