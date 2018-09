El sector del comerç de Girona pateix un robatori cada nou hores

La província de Girona pateix un robatori en un establiment comercial cada 9 hores, 13 minuts i 51 segons. En total, durant l'any 2017 hi va haver 949 sostraccions en comerços assegurats, segons es desprèn de l'última Memòria Social de l'Assegurança del 2017, elaborada per UNESPA (la Unió Espanyola d'Entitats Asseguradores i Reasseguradores).

Aquests 949 fets situen les comarques de Girona en la catorzena posició a Espanya pel que fa a nombre de robatoris en comerços durant el 2017.

Aquests robatoris suposen un botí que se situa en els 3.354 euros de mitjana al dia, segons s'ha valorat per part de l'assegurança. Aquí hi entrarien robatoris amb força i violència o intimidació a l'interior de comerços, o ambdues coses.

Per exemple, casos de butrons en botigues, atracaments o forçament de portes per robar el material exposat en un comerç, entre moltes altres situacions. El recompte inclou establiments comercials que van des de bars, oficines, comerços d'alimentació, botigues de roba, estancs, clíniques i botigues d'electrodomèstics, entre molts altres.



Madrid, la líder

L'informe de les asseguradores mostra que el primer lloc de l'Estat l'ocupa la comunitat de Madrid, amb 10.136 incidències d'aquesta tipologia, fet que suposa un robatori en un establiment comercial cada 51 minuts i 51 segons. En canvi, el darrer lloc d'Espanya pel que fa a aquesta tipologia de robatoris és Ceuta, amb 31 sinistres, província on hi ha un fet cada 11 dies, 18 hores, 34 minuts i 50 segons. Durant l'any 2017, es van produir un total de 53.716 robatoris o danys per robatoris en establiments comercials que estaven assegurats. Això significa que cada 9 minuts i 47 segons han hagut d'actuar en algun fet d'aquest tipus.

Tot i això, la majoria d'incidents que han cobert les assegurances han estat per danys per aigua. Han hagut de tramitar fins a 142.483 casos, la qual cosa representa un fet cada tres minuts i 28 segons.

Una característica de les assegurances dels comerços és que els incidents suposen 1,4 milions d'euros per a les asseguradores.

A la província de Girona, durant tot el 2017 les asseguradores van haver de tramitar fins a 7.499 incidències en establiments comercials de diversa tipologia. Això la deixa en el vintè lloc de les províncies espanyoles. Això representa que es va atendre un incident cada hora, 10 minuts i 5 segons.



Sòria, a la cua

Madrid va ser la província líder en incidents en comerços, un cada 8 minuts i 2 segons. Això suposa que les assegurances van tractar 65.370 successos de diferent tipus durant l'any passat. L'última província pel que fa al nombre d'incidències és Soria, amb 754, xifra que suposa un incident cada 11 hores, 37 minuts i 5 segons.

La memòria social d'Unespa corresponent a l'any 2016 mostra que durant el 2015 Catalunya es va situar com la primera comunitat autònoma amb més robatoris en comerços. Cada dia se'n va produir un cada 41 minuts i 54 segons. Això ha representat un total de 12.545 fets i un cost de 49.727 euros cada dia per a les asseguradores espanyoles.

Ceuta, en canvi, ocupa el darrer lloc del rànquing, amb un robatori cada 13 dies, 12 hores, 26 minuts i 40 segons. En tot l'any 2015, van tenir lloc 754 successos d'aquest tipus.



Sense contratemps

Cal dir que el 80% dels comerços assegurats a Espanya no va tenir cap contratemps. Pràcticament la meitat de tots els contratemps experimentats es va produir en establiments que només van patir un incident.