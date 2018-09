L'A-2 entre Sils i Fornells de la Selva suporta el pas de 47.700 vehicles diaris

El traçat, de 94,6 quilòmetres de longitud, és unitari i creua la província de sud a nord; entra per Maçanet de la Selva i desemboca a la frontera amb França, a la Jonquera. A Maçanet és encara Nacional-II (N-II), pendent que finalitzin les obres fins a Sils que, segons l'exdelegat del Govern a Catalunya Enric Millo, haurien de finalitzar aquesta tardor; de Sils a Fornells de la Selva, segment d'uns 18 quilòmetres, la carretera esdevé autovia, l'A-2; de Fornells en amunt, la via torna a ser d'un sol carril per banda.



La més transitada

De totes les carreteres de titularitat estatal, el curt tram d'A-2 és el que més trànsit de vehicles suporta, segons dades del Ministeri de Foment corresponents al primer semestre del 2018: cada dia hi passen, de mitjana, 47.711 vehicles (pesats, o sigui, camions, i no pesats, turismes), un 3,8% més dels que ho feien els primers sis mesos del 2017 (1.813 vehicles diaris més). Els 18 quilòmetres d'A-2 són, amb diferència (vegeu infografia) els més transitats de la xarxa de carreteres lliures de peatge de l'Estat. N'hi passen uns 17.000 més que en el tram transfronterer de l'autopista AP-7 (30.773/dia), que, per la seva banda, guanya un 6,7% de vehicles diaris fins al juny; i gairebé 34.000 més que per l'N-II sense desboblar (13.764 vehicles/dia), segons constata l'estació d'observació que Foment té instal·lada a l'alçada de Borrassà, just abans d'arribar a la ciutat de Figueres. Aquesta carretera, on es manté la prohibició que hi circulin camions, vigent des del 2013, perd un 0,9% de trànsit al llarg dels primers sis mesos de l'any. També registra un descens d'usuaris l'N-260, en el tram que discorre pel Ripollès: per allà hi circulen un 1,2% menys de vehicles i la mitjana diària es queda en 3.860. De la seva banda, l'A-26, el tram desdoblat de l'N-260, també experimenta un repunt del trànsit: del 0,6% a l'altura de l'accés des de Besalú i de l'1,3% a l'altura de Castellfollit de la Roca, dos punts on Foment hi té operatives estacions de mesura. Per l'A-26 hi circulen entre 13.280 i 14.554 cotxes i camions cada dia.



L'N-260 a Portbou

En aquest context, significatiu, en termes relatius, és l'increment del trànsit en l'extrem més nord-oridental de l'N-260, a Portbou: creix un 7,4% –el creixement percentual més elevat de tota la xarxa estatal de carreteres– i la intensitat mitjana diària de vehicles (IMD) passa a ser de 1.397, 103 més que en el primer semestre del 2017.



Pendent dels pressupostos

Tornant a l'N-II: el govern del PP va reservar 5 milions d'euros dels Pressupostos Generals de l'Estat per a l'elaboració d'estudis informatius i ambientals dels trams pendents de desdoblar, entre Orriols i la Jonquera. Les màquines només treballen entre Medinyà i Orriols; el viaducte situat entre els termes d'Orriols i Vilademuls, a l'altura del restaurant Can Maret, es troba força avançat.