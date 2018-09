El Comitè Internacional Olímpic visita la Molina de cares als Jocs d'Hivern del 2030

El consultor i antic director executiu dels Jocs Olímpics, Gilbert Felli, considera que la candidatura per als Jocs d'Hivern Pirineus-Barcelona 2030 s'ha de desenvolupar a partir de les infraestructures ja existents o previstes per als propers anys en el territori per no haver de realitzar «una despesa extraordinària que no sigui útil per a la regió».

En una visita a l'estació d'esquí de la Molina , com a representant del Comitè Internacional Olímpic i emmarcada en el procés de diàleg previ a l'elaboració del projecte, va poder conèixer de primera mà aquestes instal·lacions, tot i que l'objectiu d'aquesta jornada, segons va dir el secretari general de l'Esport, Gerard Figueras, és fer un primer recorregut general amb la idea que, posteriorment, s'analitzin els diferents actius d'una forma més detallada.

El desplaçament fins a l'estació d'esquí de la Molina també va comptar amb la participació de representants de la Federació Catalana d'Esports d'Hivern i les Federacions Espanyoles d'Esports de Gel i d'Hivern. D'aquesta manera, el consultor i antic director executiu dels Jocs Olímpics va poder copsar quines són les principals infraestructures amb què compta el Pirineu de cara a presentar una candidatura per als Jocs d'Hivern Pirineus-Barcelona de cara a l'any 2030.

Felli va explicar que el procés es troba ara en una «fase de diàleg» amb els territoris que volen impulsar el projecte i que la seva visita té com a objectiu «comprendre què és el que tenen a disposició», tant ara com en un futur proper, de cara a organitzar un esdeveniment d'aquest tipus. En aquest sentit, va destacar que la candidatura s'hauria de desenvolupar amb la idea de no haver de fer una «despesa extraordinària» que després no pugui ser «útil per a la regió». Tant el secretari general de l'Esport com el president de Ferrocarrils de la Generalitat també van manifestar-se en aquesta mateixa línia de fer una proposta de Jocs d'Hivern «sostenibles».

Figueras va afirmar que la voluntat de la visita és mostrar que «a Catalunya hi ha infraestructures per poder fer uns Jocs d'Hivern» i va detallar que aquesta ha tingut un caràcter general i que després s'anirà «més al detall».

Mentre, Ricard Font, va ressaltar que el principal objectiu ha de ser el de poder desenvolupar aquest esdeveniment aconseguint que «les inversions siguin les mínimes». En aquest sentit, va explicar que la voluntat és la d'aprofitar les instal·lacions actuals o les ja projectades, posant com a exemple el desdoblament de la C-16 entre Berga i Bagà o el de la línia ferroviària R-3 fins a Vic o Ripoll.