La Diputació destina 350.000 € als pobles afectats per les nevades

La Diputació de Girona subvencionarà ajuntaments de les comarques gironines amb un total de 350.000 euros per a despeses corrents arran de les nevades de l'any 2018. Es tracta de 45 pobles de diferents comarques com ara: la Garrotxa, la Cerdanya, el Ripollès, la Selva, Osona i l'Alt Empordà.

L'any 2017 la Diputació de Girona va oferir una convocatòria de 155.000 euros en ajuts. Enguany la convocatòria de subvencions inicialment ascendia a 175.000 euros però degut a les nevades de l'hivern passat s'ha ampliat fins a 350.000 euros. Ahir la junta de govern va acordar l'aprovació de la concessió de les subvencions.

La subvenció es destinarà a finançar actuacions com: la retirada de neu i gel, despeses extraordinàries de personal, estesa de sal o contractació de maquinària especialitzada.



Nevada de febrer

La nevada del 2018 va tenir lloc entre la tarda i el vespre del dia 26 de febrer. En poca estona va deixar fins a 15 centímetres de neu a Olot i diferents localitats de la Garrotxa. L'endemà va gelar molt fort. També va nevar a Girona i a Ripoll amb diferents intensitats .

Per altra banda, també s'ha aprovat la convocatòria per a inversions en despeses de nevades de 105.000 euros que en la propera junta està previst ampliar fins a 155.000 euros, i atorgar les subvencions corresponents per a compra de maquinària, construcció de sitges de sal o adquisició de pales llevaneus, de cares a prevenció.