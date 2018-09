Exposició a Palamós dedicada al cribratge del càncer de còlon

El CAP de Palamós acull fins al 30 de setembre una exposició de l'AECC-Catalunya contra el Càncer sobre el programa de cribratge del càncer de còlon i recte, una iniciativa per detectar la malaltia precoçment i que és clau per millorar-ne el pronòstic.

L'exposició informa sobre què és el còlon, com es forma el càncer, en què consisteix el diagnòstic precoç i la seva importància, el tractament dels pòlips per evitar la transformació d'aquests en càncer, com prevenir el càncer i quins són els grups de risc.

Durant tot el mes de gener de 2019 la mostra es podrà veure al CAP de Torroella de Montgrí, el mes de febrer a l'hospital de Palamós, l'abril de 2019 al CAP de la Bisbal d'Empordà i el setembre de 2019 al CAP de Palafrugell. Sant Feliu de Guíxols ja la va acollir durant els mesos de juliol i agost.

A més, des de la Comissió de prevenció i promoció de la salut dels Serveis de Salut Integrats del Baix Empordà (SSIBE) s'ha treballat amb missatges sobre la importància del Cribratge de Càncer de Còlon i Recte que es publicaran en les pantalles dels centres baix-empordanesos.

L'objectiu d'aquestes iniciatives és conscienciar la ciutadania de la importància de fer-se la prova, ja que la participació en el programa és voluntària i es fa cada dos anys. És a dir, la implantació del programa es fa de manera gradual durant dos anys i un cop s'ha implantat es fa una segona ronda.

El Departamen de Salut convida la població diana (tots els homes i dones que tinguin entre 50 i 69 anys durant lany en curs), els quals reben una carta a casa seva on sels explica el programa i sels informa de com participar-hi.

Els ciutadans que rebin la carta s'han de dirigir a una farmàcia adherida al programa, on ha de lliurar la carta que hagin rebut i que conté un codi d'identificació personal. A la farmàcia els donaran un kit per recollir una mostra de femta i les instruccions de com conservar-la fins que la portin de nou a la farmàcia, qui les farà arribar al laboratori del programa. El mètode de cribratge es fa a partir d'una anàlisi que detecta si hi ha restes de sang a la femta.

Si els resultats de l'anàlisi són negatius, els participants rebran una carta informant-ne i se'ls tornarà a convidar al cap de dos anys. Si són positius, seran citats per a una visita a la unitat d'endoscòpies de l'hospital de Palamós, on se'ls informarà del resultat i del procés a seguir i que parteix d'una colonoscòpia diagnòstica.

Un 6% dels participants al programa solen tenir resultats positius en la prova de detecció de sang oculta en femta que cal estudiar.