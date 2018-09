El Firal d'Olot preparat per alçar les tanques i acollir les Festes del Tura del 2018

Falten dos dies perquè treguin les baranes d'obres que impedeixen el pas pel Firal Petit perquè tota l'extensió que ha estat tancada durant més d'un any quedi oberta i es converteixi en la plataforma festiva més gran que mai hagi existit a Olot.

La imatge de les noves barraques, el nou monument al mil·lenari del Firal i l'escenari de 150 m2 que munten al Firal Petit testimonien la imminència de l'estrena de l'espai en l'àmbit de les Festes del Tura. Les barraques estan ubicades sota dels arbres i ocupen els laterals del Firal. Les noves barraques han estat dissenyades pels creadors del nou Firal, Xevi Bayona, Bach Arquitectes i Lluís Paumé. Han tingut un cost de 60.000 euros però l'Ajuntament no podia arriscar-se a una imatge que empobrís el nou passeig.

Durant les festes, la superfície estarà controlada per un dispositiu format per 80 agents dels Mossos d'Esquadra i de la Policia Municipal. La policia comptarà amb el suport de les càmeres de seguretat instal·lades a la plaça Major i al Firal. Pel que fa a dispositius electrònics per primera vegada l'organització comptarà amb detectors del nombre de telèfons mòbils concentrats en un espai.

Segons la Comissió de Festes, saber el nombre de telèfons mòbils permetrà detectar les necessitats d'augmentar o disminuir el nombre d'efectius de seguretat. A més, ahir, posaven antenes perquè la zona festiva tingui bona cobertura d'Internet i la gent pugui enviar-se fotografies i missatges referents a l'ambient. Hi haurà un servei d'emergències mèdiques a la sala la Carbonera, al costat del Teatre Principal amb suport d'ambulàncies. Com l'any passat, les assistències mèdiques aniran a càrrec de l'Hospital d'Olot. És a dir, la sala la Carbonera serà una extensió de l'hospital. L'única diferència és que si es fa necessària una intervenció, la persona ferida serà traslladada amb ambulància fins a l'hospital. Els serveis d'emergències mèdiques faran patrulles a les zones amb més intensitat de públic per intervenir vom més aviat millor en situacions de necessitat.