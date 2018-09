El Govern xifra en uns 900 els menors estrangers no acompanyats que han arribat entre juliol i agost

La Generalitat va xifrar ahir en uns 900 els infants i adolescents estrangers no acompanyats que han arribat a Catalunya durant aquest juliol i agost. En una visita al Centre de Noves Oportunitats (CNO) de Girona, el conseller de Treball, Afers Socials i Famílies del Govern de la Generalitat, Chakir el-Homrani, va subratllar que davant aquesta situació, el conseller va reiterar el compromís del Govern d'«acollir-los en les millors condicions possibles» en aquesta primera fase alhora que també va subratllar que l'altra «gran preocupació» serà oferir-los polítiques per garantir la seva integració social i laboral en un futur. Per aconseguir-ho, va dir, cal realitzar un «treball comunitari» que s'adapti a les seves necessitats.

En referència als centres que s'estan obrint a diferents punts del territori per acollir aquests joves, el conseller va afirmar que es farà un «acompanyament i pedagogia» a tots els municipis i que la màxima prioritat en aquests moments és «donar resposta a aquesta situació». En aquest sentit, va reivindicar la capacitat d'acollida que ha demostrat la societat catalana i va recorda que aquests joves són «ciutadans» des del moment en què han arribat a Catalunya i han passat a ser tutelats per l'administració.

Fa poc més d'una setmana, el Diari de Girona informava que una vintena de nois estrangers d'entre 14 i 17 anys havien arribat al mas Teixidor de Maià de Montcal, que segons fonts d'Afers Socials i Família és ara un Centre Residencial de Primera Acollida que està regit per una empresa concessionària de la Generalitat. Durant la visita al Centre de Noves Oportunitats de Girona, impulsat conjuntament des de la Fundació Oscobe i la Fundació Intermèdia, també es va posar en relleu la feina feta durant la primera edició del programa per orientar, formar i acompanyar joves que no estudien ni treballen i que es troben en una situació de vulnerabilitat. En la primera edició hi van participar un total de 429 joves, dels quals 191 van trobar feina i 34 van tornar a estudiar.

Paral·lelament, el conseller va visitar també la fundació tutelar Support, una organització gironina dedicada a la protecció jurídica i al suport social amb el major nombre de persones acompanyades de Catalunya. El cap del Departament, acompanyat de la seva delegada a Girona, van conèixer de primera mà com està treballant l'entitat al territori el canvi de paradigma en l'exercici de la capacitat jurídica seguint els criteris de la Convenció dels Drets de les Persones amb Discapacitat de les Nacions Unides. El patronat de Support va informar el conseller de les últimes dades d'activitat registrades, com el fet que aquest 2018, comptant des de l'1 de gener al 31 de juliol, l'entitat ha arribat a un rècord en el ritme de creixement, amb una xifra de 3,6 casos nous per setmana. Solé va compartir amb El-Homrani els reptes que suposa aquest creixement i també la nova manera de treballar.