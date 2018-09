Menys ocupació a Olot durant el mes d'agost

Hi ha hagut més persones que s'han acostat a l'oficina de turisme d'Olot per demanar informació. Això no obstant, les dades d'ocupació del mes d'agost han baixat respecte a l'any passat.

El mes passat, unes 5.500 persones van ser ateses a les oficines de turisme. Es tracta d'un augment del 3% respecte al nombre de persones ateses l'any passat.

Aixó no obstant, l'ocupació va baixar en un 3,5%. De fet, la davallada en ocupacions ha afectat tot Catalunya.

L'àrea de Turisme de l'Ajuntament d'Olot confia a remuntar la situació durant la tardor, quan Olot i la Garrotxa tenen en l'estació un valor afegit.