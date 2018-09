Més de 3.000 drogodependents usen les sales de venipunció a Catalunya

Un total de 3.176 persones amb drogoaddicció van utilitzar l'any passat algunes de les onze sales de consum supervisat a Catalunya, on van comptabilitzar 124.711 consums i on es van produir 157 sobredosis, totes ateses favorablement i cap de les quals va resultar mortal.

Aquestes dades les va facilitar el Departament de Salut amb motiu de la celebració del Dia Internacional de la Sobredosi, el 31 d'agost, amb el lema «És hora de recordar. És hora d'actuar».

El Departament de Salut s'ha sumat a la commemoració amb l'objectiu de «recordar les persones que van morir per sobredosi i conscienciar la població que les sobredosis no només es poden evitar, sinó que es poden prevenir».

La Generalitat subratlla que Catalunya és pionera en la lluita contra la sobredosi impulsant programes de reducció de danys.

Des de l'any 2009, la subdirecció General de Drogodependències de la Generalitat coordina el Programa de Prevenció de la Sobredosi, en el qual participen centres d'atenció i seguiment a les drogodependències, serveis de reducció de danys i comunitats terapèutiques.

Aquest programa de prevenció es basa en la formació en l'ús de la naloxona com a «estratègia clau» per reduir les morts per sobredosi per opiacis, juntament amb les sales de consum supervisat de drogues i els programes de manteniment amb metadona.

Des dels seus inicis i fins al 2017, han fet formació en prevenció, identificació i atenció de la sobredosi amb naloxona a 1.838 professionals i 8.517 persones usuàries de drogues, i han repartit 9.662 vials de naloxona.