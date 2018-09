El nombre de víctimes del presumpte abusador sexual d'Olot s'eleva a cinc

Els Mossos d'Esquadra de la comissaria d'Olot han tancat la investigació sobre els abusos sexuals a menors per part presumptament d'un jove raper de la localitat. Aquesta incorpora un nou cas i eleva a cinc les possibles víctimes, totes elles menors de 16 anys, que presumptament van patir abusos sexuals amb penetració. Les acusacions contra l'arrestat són les mateixes, se li imputen tres delictes: abús sexual amb penetració a menors de 16 anys, exhibicionisme i tràfic de drogues. El presumpte abusador va ser detingut el dia 22 d'agost i no comptava amb antecedents. Es tracta d'un jove de 20 anys, de nacionalitat espanyola i origen equatorià que després de declarar va ingressar a presó provisional. La informació sobre la nova víctima així com tota la resta de les diligències d'investigació s'incorporen al cas i es traslladarà a la jutge. L'advocada del veí d'Olot –exercida pel despatx Vila Advocats– va presentar un recurs contra la decisió de la jutgessa, que va considerar que un dels motius principals per no deixar l'acusat en llibertat era l'existència de risc de fuga. En canvi, la defensa considera que fa més de 16 anys que resideix a la zona i que hi té lligams familiars.

El cas va saltar el 17 d'agost quan es va presentar una denúncia a la comissaria dels Mossos d'Olot, en què la família d'una nena de 13 anys relatava els fets. A partir d'aquí, la Unitat d'Investigació dels Mossos van anar estudiant el cas. En total, han declarat deu persones davant de la policia i es van intervenir dos telèfons del jove així com material informàtic. Després de parlar amb les víctimes,els familiars i de l'anàlisi de converses que han tingut a les xarxes amb el presumpte delinqüent han conclós que hi ha cinc casos.



Contacte a les xarxes socials

La detenció es va fer el dia 22 d'agost. Totes les nenes, que tenen entre 11 i 14 anys, haurien conegut el jove a través de les xarxes socials i el presumpte agressor les enganyava per aprofitar-se sexualment d'elles. Sobretot, buscava nenes sense experiència sexual prèvia i els feia creure que seria el seu xicot i quedaven enlluernades per falses promeses com ara que formarien part d'un dels seus videoclips i es farien famoses. Es veien amb el noi per Olot o en un pis d'un familiar d'ell i aquest s'aprofitava sexualment de les menors. Els feia tocaments i hi mantenia relacions sexuals. Fins i tot oferia drogues.

Aquesta setmana han aparegut pintades de suport al jove a Olot, en dues cases de l'avinguda Joan Cabirol. Segons han denunciat els propietaris, les pintades es van fer als laterals de la casa a ple dia. Les pintades duen missatges a favor de la llibertat del raper que està a la presó. El dia que el noi va passar a disposició del jutge també li van donar suport a un grup d'amics.