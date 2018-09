La província de Girona no registra cap indult des de fa quatre anys

La província de Girona no va registrar cap indult durant el passat any 2017 seguint la dinàmica dels tres anys anteriors. D'aquesta manera ja en fa quatre que cap delinqüent gironí obté aquesta mesura, que ha patit una baixada notable des de l'any 2013 arreu de l'estat espanyol. Les dades del portal El Indultómetro així ho demostren, assenyalant que durant l'any passat a Catalunya només es van registrar dos indults, en ambdós casos per delictes contra la salut pública. Una xifra igual que la de l'any anterior, el 2016, en què dos homes en van ser els beneficiaris, en el primer dels casos per un delicte societari d'administració deslleial i un segon per un delicte de lesions. Cal recordar que el darrer gironí que en va rebre un, ara fa cinc anys, va ser pel mateix tipus de delicte, pel qual va commutar una pena de sis mesos de presó per una multa de 360 euros.

En el cas de les estadístiques pel que fa a tot l'estat espanyol, el 2017 es van donar un total de 26 indults, un cas per sota de la xifra de l'any anterior, en què n'havien atorgat 27. Lluny queden d'aquesta manera els resultats de fa pràcticament 20 anys, en què la xifra d'indults havia arribat a superar el miler, com per exemple els 1.582 de l'any 1998 o els 1.774 que es van registrar el 2000.