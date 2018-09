Tempesta a Girona: Carrers inundats i pedregades a diverses localitats

Una espectacular tempesta afecta des del migdia les comarques gironines provocant pluges d'intensitat i pedregades en algunes localitats del Ripollès com Vilallonga del Ter. A Girona ciutat i altres localitats com per exemple Cornellà del Terri, l'aigua caiguda ha convertit els carrers en riu provocant problemes a la circulació de persones i vehicles.



A Banyoles ja s'havia superat el llindar de l'avís poc després de les 16 hores amb precipitacions de 24,2 mil·límetres en 30 minuts.



A Cornellà del Terri, a la carretera de Girona a Banyoles, la pluja s'ha acumulat als carrer, dificultant la circulació de vehicles.





A #Camprodon, baixos de cases i comerços inundats i fort cabal del riu després de la tempesta d'aquesta tarda. | @linformatiu_tve @SoniaPapell pic.twitter.com/wT82KCPYz2 — Mireia Bonache (@Mireia_Bonache) September 6, 2018

A Porqueres, al Pla de l'estany, els embornals han estat incapaços d'assumir la gran quantitat d'aigua caiguda en poc temps.A Camprodon, baixos de cases i comerços inundats i fort cabal del riu després de la tempesta.